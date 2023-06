Disney chocado: ESPN repite accionar y echó a periodistas

El ex ESPN manifestó que tal argumento carece de validez si se tiene en cuenta la cantidad de partidos que tanto Ladaga como los otros dos periodistas despedidos cubrían por fecha, llegando a cubrir hasta seis encuentros.

Respecto al caso del también periodista de Radio 10, este tenía un rol preponderante en la pantalla del canal, con presencias en todas las mesas de debate e incluso en el ciclo principal del canal, F90. Sin embargo, según Cardozo, tras haber expresado sus sospechas por los manejos de la dirigencia del club Millonario en los mercados de pases, sus apariciones disminuyeron.

image.png Javier Tabares junto a Federico Bulos.

Con un modus operandi muy similar al que utilizaron con el notero, comenzaron a freezar a Ladaga y a convocarlo cada vez para menos trabajos, hasta que lo contactaron para decirle que no formaba más parte de la empresa.

Los otros dos periodistas, de un perfil más bajo, fueron los comentaristas Javier Tabares y Damian Trillini. Ambos han encabezado varias transmisiones junto a Federico Bulos, uno de los pesos pesados en la cadena deportiva.

En estos casos, Cardozo sostuvo que, a raíz de su carácter poco confrontativo, tanto Tabares como Trillini podrían haber sido desvinculados con el objetivo de licuar la noticia del despido de Ladaga, quien como se mencionó anteriormente, estaba mucho más consolidado en la programación de ESPN.

En este marco, y en una referencia clara a lo que fue su situación, el periodista devenido en youtuber exclamó: "Quiero ver a partir de ahora cómo se comportan los compañeros en este caso. A mí por privado me bancaron la gran mayoría, algunos no, y salvo alguna excepción están marcados y me cambié la visión que tenía hacia ellos y ellas. Pero después al aire no te banca nadie".

image.png Damian Trillini haciendo dupla con Bulos.

Sucede que, una semana después de ser despedido, Cardozo estalló contra sus ex compañeros de ciclo conducido por Sebastián El Pollo Vignolo quienes no sólo no se solidarizaron con él, sino que compartieron con cierta sorna una historia de superación personal.

"En este caso quiero ver a todos los periodistas que compartieron trabajado con Ladaga, con Trillini y con Tabraes, a ver si se solidarizan, cómo se solidarizan y cómo muestran su apoyo, porque a veces para algunas cosas son muy corporativistas y para otras no, y terminan cuidando cada uno su culo", sostuvo.

Ahí se ve cómo es la gente verdaderamente y cómo funcionan estas cosas, porque hay periodistas en cierta relevancia y en cierto rol que tranquilamente podrían salir a bancar y apoyar desde la solidaridad nada más Ahí se ve cómo es la gente verdaderamente y cómo funcionan estas cosas, porque hay periodistas en cierta relevancia y en cierto rol que tranquilamente podrían salir a bancar y apoyar desde la solidaridad nada más

Y concluyó: "Ojalá lo hagan, si lo hacen estaré aplaudiendo y me parecerá perfecto. La gran mayoría me parece que se van a hacer los pelotudos y las pelotudas, pero siempre ocurre, siempre pasa y está mal que pase".

