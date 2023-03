El ex ESPN echado por Racing, ahora vs. Pollo Vignolo y F90

"¡Echaron a un compañero tuyo, hermano! Y todos los otros se reían ¿Cómo querés vender que siempre hay segundas oportunidades, que siempre hay revancha, cuando no le mandaste ni un mensaje a un pibe que laburó en tu programa, que sabías perfectamente por qué lo habían corrido de Racing?", estalló Azzaro, quien sufrió lo mismo con TyC Sports.

“VIGNOLO PENSÉ QUE ERAS UN LOGI, PERO SOS UN CÍNICO. UNA MALA PERSONA” / AZZARO REACCIÓN

Ahora bien, el miércoles 1 de marzo, Cardozo finalmente se expidió. "Después de escuchar algo que escuche, de historias graciosas de segundas oportunidades, de todos riéndose, la verdad me enojó. De algunos me extrañó", introdujo el ex ESPN, quien indicó en varias oportunidades que sería la primera y última vez que respondería a las provocaciones.

Ahora estoy haciendo este video porque tengo amor propio y porque hay cosas que me molestan y no se puede caer tan bajo a veces. Contar historias de superación, de resiliencia o de lo que uno pueda imaginar tan pronto Ahora estoy haciendo este video porque tengo amor propio y porque hay cosas que me molestan y no se puede caer tan bajo a veces. Contar historias de superación, de resiliencia o de lo que uno pueda imaginar tan pronto

Por otro lado, Cardozo sostuvo que puertas adentro del canal, la anécdota de Vignolo fue considerada de muy mal gusto. Y no es para menos, teniendo en cuenta que tres días atrás el periodista partidario de Racing había revelado los detalles de su desvinculación de la señal deportiva.

"Me enojó, no me gustó, sobre todo la parte risueña, medio teatral, cuando hay alguien que se quedó sin laburo. Le puede pasar a cualquiera", manifestó el periodista, quien además nunca aportó nombres, pero dejó en claro a quién se refería.

image.png Tras reiterados pedidos de sus seguidores, Cardozo se dispuso a revelar cómo se dio su salida de ESPN.

"No sé cómo será la lógica que habrán utilizado para ir con esa anécdota graciosa. Puedo llegar a pensar que me vieron en el programa el lunes y que lo relacionaron de cierta forma en que yo voy a empezar una guerra que no es tal, no voy a empezar ninguna guerra", especuló al respecto Cardozo.

Espero que sea el único y último video que haga de este estilo, pero lo quería hacer porque me parece que era conveniente y adecuado

Por otro lado, el ex ESPN también procuró dejar en claro que el proyecto que está encarando con YouTube tiene por finalidad brindar un contenido exclusivamente deportivo y de análisis futbolístico, sin entrar en polémicas. Además, reconoció que no reaccionó instantáneamente para evitar "hablar en caliente", algo que no es propio de su estilo.

De todos modos, Cardozo no se privó de lanzar algunos dardos picantes contra sus ex compañeros: "Sé que quizás sea hasta una estrategia de ustedes. 'Hagamos calentar al pendejo este para que salga con un montón de guasadas y pierde absoluta credibilidad'. Por suerte esa credibilidad, creo yo y dígame la gente del otro lado, aún la tengo. No sé ustedes".

¡POR ÚNICA VEZ! NO ME VAN A ENCONTRAR MÁS.

Si me quieren buscar una vez más, si lo quieren hacer de nuevo, ya no me van a encontrar. Pero recibí lo visto, recibí lo dicho y las risitas, y está todo bien (...) Yo tengo mis formas, y estoy tranquilo. Cuando apoyo la cabeza duermo tranquilo, no sé ustedes. Ojalá que sí Si me quieren buscar una vez más, si lo quieren hacer de nuevo, ya no me van a encontrar. Pero recibí lo visto, recibí lo dicho y las risitas, y está todo bien (...) Yo tengo mis formas, y estoy tranquilo. Cuando apoyo la cabeza duermo tranquilo, no sé ustedes. Ojalá que sí

En última instancia, Cardozo sostuvo que no esperaba que ninguno de ellos se solidarizara con él, pero que agradeció a quienes sí lo habían hecho, como Martín Souto.

Y cerró, lapidario contra F90: "La gente por suerte hoy puede elegir, y no creo yo, porque tengo los númerosque me llegan, cada vez loes están eligiendo un poquiro menos. Tal vez, quizás, les pueda servir para reflexionar".

