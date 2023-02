Polémica en ESPN por Racing: "Llamó un directivo y..."

"A modo de broma, a modo de chiste, la conductora, Alina Moine, me dice cómo se mueve usted, va de un lado para otro por Avellanada’. A lo que le respondo, también a modo de broma y de chiste, y haciendo una crítica: 'Sí, Alina. Lo qué pasa es que el entrenamiento de Racing tiene muchas paradas'", completó la anécdota Cardozo.

image.png Tras reiterados pedidos de sus seguidores, Cardozo se dispuso a revelar cómo se dio su salida de ESPN.

Durante tal intercambio, Cardozo realizó una crítica hacia la dirigencia, indicando que el predio de la institución carecía de vestuarios propios de un equipo de primera división. Cuando la conductora sostuvo que esa era una inversión para el club, la respuesta de cronista fue: 'Acá, en Racing, eso se ve como un gasto, no una inversión'.

Según el periodista, sus dichos llegaron a la cúpula directiva de La Academia y, por supuesto, a Víctor Blanco. Cardozo concluyó fue que esta crítica colmó la paciencia de las "altas esferas racinguistas", las cuales ya se habían mostrado disgustadas con la manera de informar del cronista. Ante esto, un dirigente habría levantado el teléfono y llamó a ESPN.

"A los dos días recibo un llamado por parte de uno de los directivos del canal que no haciendo énfasis en algo particular, sino que se estaba llamando a diferentes cronistas y demás, había que hablar más de fútbol o sólo de fútbol y no meterse en otros temas", relató el cronista, quien destacó que en ese momento no lo sintió como algo particular contra él.

Sin embargo, lo que ocurrió después le demostró a Cardozo que, lamentablemente, "clavó la daga en el lugar justo". Sucede que el día anterior a que se jugara el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, desde el canal lo llamaron para indicarla que no fuera a trabajar ni ese día ni tampoco el día del encuentro.

POR QUÉ ME ECHARON DE ESPN

Cardozo sostuvo que esto no fue algo casual sino intencional, puesto que durante partidos de tal importancia su trabajo tiene muchísima más llegada y que el objetivo fue cortarle esa posibilidad.

Tras una semana sin que se contactaran con él, el cronista recordó: "Logro dar con un directivo en una llamada y vamos a decir que me habrían dado a entender que yo me metí en otros temas que no me tenía que meter y que por eso se tomó la decisión que se había tomado".

Luego de que esto sucediera, Cardozo se percató de que comenzó a ser aislado de las transmisiones de mayor audiencia y que sólo era contactado dos veces por semana, en una evidente búsqueda por desgastarlo. Si bien logró resistir luego de que su colega Martín Souto intercediera por él y lo pidiera para su ciclo, a comienzos de este año le pusieron punto final.

En el día que tenía que cubrir el partido de la primera fecha de la Liga Profesional entre Defensa y Justicia vs. Huracán, el cronista recibió un llamado por parte de Recursos Humanos y lo despidieron de manera definitiva. Puesto que se lo avisaron tres horas antes de tener que presentarse en el estadio, él tuvo que llamar a los productores para darles el aviso.

El presidente de Racing dejó sin trabajo a un cronista de ESPN | No se bancó las críticas!!

"Hoy estoy sin trabajo, del estrictamente formal o del que forma parte del sistema, pero un poco así ocurrieron los hechos desde el año pasado a esta parte", concluyó Cardozo, a quien se lo vio sumamente afectado mientras relataba los sucesos.

Gran parte del periodismo deportivo se solidarizó con el periodista, en especial Flavio Azzaro (despedido de TyC Sports) y Pablo Carrozza. Ambos se caracterizan por su estilo frontal y sin temor a las repercusiones y desde sus canales de YouTube han denunciado varios escándalos relacionados con el fútbol argentino y los medios deportivos.

