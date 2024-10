Karina Milei, Martín Menem y Lisandro Catalán en la Batalla de Tucumán 2

martin menem y lisandro catalan.webp Martin Menem y Lisandro Catalán en San Miguel de Tucumán.

Lisandro Catalán:

“Nosotros tenemos la responsabilidad de construir LLA, pero también tenemos la obligación de ser generosos con aquellas personas que vengan de otros espacios y concuerden y coincidan con este planteo y con este momento histórico de la Argentina”.

Martín Menem:

La Libertad Avanza es un partido nuevo. No vamos a mirar de dónde vienen (los posibles aliados), sino hacia dónde vamos. Tenemos que priorizar las ideas y el proyecto de país que plasmó el Presidente durante su campaña. La Libertad Avanza es un partido nuevo. No vamos a mirar de dónde vienen (los posibles aliados), sino hacia dónde vamos. Tenemos que priorizar las ideas y el proyecto de país que plasmó el Presidente durante su campaña.

“Les pedimos a todos los gobernadores de la Argentina que incorporen la boleta única y ahí van a saber lo que es la Libertad Avanza”.

“Estamos pensando en abrir los brazos a todos los espacios que tengan las mismas ideas. No queremos alianzas electorales porque ya sabemos como terminan, queremos hacer alianzas ideológicas para lograr una Argentina diferente, es ahora o nunca, así que preparémonos bien para el 2025”.

Otra vez Catalán:

Ricardo Bussi es un dirigente que tiene una larga trayectoria en Tucumán, con una fuerza política que gobernó la provincia. Esa es su estructura partidaria. Podemos construir políticas juntos a futuro, pero el gobierno (nacional) también necesita tener su propia estructura. Ricardo Bussi es un dirigente que tiene una larga trayectoria en Tucumán, con una fuerza política que gobernó la provincia. Esa es su estructura partidaria. Podemos construir políticas juntos a futuro, pero el gobierno (nacional) también necesita tener su propia estructura.

“No es momento de hablar de candidaturas, ni mucho menos. Hasta creo que sería un error nuestro. Si hoy (un dirigente) está hablando de las candidaturas del año que viene, ese candidato no merece ser votado. Eso lo dirá el tiempo, los posicionamientos”.

"Existe una relación institucional (con la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo), pero el objetivo de LLA es construir una alternativa política fuerte, que pueda ser de gobierno”.

Fernando Stanich en La Gaceta, de San Miguel de Tucumán:

"Alrededor de LLA viajan un sector de la UCR, CREO, el PRO y Fuerza Republicana, que ayer (25/10) le cedió simbólicamente su banca en Diputados: anunciaron que Gerardo Huesen “se pasa” a las filas libertarias, en las que ya viene trabajando desde su asunción. El negocio, sin dudas, sienta mejor al bussismo, que acumula en su haber un favor a facturar. También orbita por aquí el Partido por la Justicia Social y en el alfarismo asumen que el año que viene recibirán algunas presiones, ya sea desde el mileísmo (Patricia Bullrich) o desde el jaldismo para participar activamente de la contienda."

karina.jpg Karina Milei en San Miguel de Tucumán.

La movilización

Martín Menem destacó el trabajo de Karina Milei para lograr un partido nacional, y agregó:

“Vamos a seguir trabajando duro para tener mayor representación en el Congreso nacional, en todas las legislaturas provinciales, en los concejos deliberantes”.

“Y vamos a seguir trabajando para mejorar las cifras económicas. Hoy el Gobierno logró perforar los 1.000 puntos del riesgo país. Y muchos quizás no entienden qué significa, pero para ser claros que estamos haciendo un país cada vez más creíble, salimos de ese círculo vicioso de emisión monetaria y de gasto infinito. No es fácil, pero que no nos digan que no se puede”.

“Y que tampoco nos digan que no vamos a poder porque no tenemos experiencia, porque (Lionel) Scaloni tampoco era experimentado como DT y sacó campeón a la selección Argentina. El presidente Milei tampoco tenía experiencia y está logrando terminar con la inflación.”

Lisandro Catalán:

“No hay desafío que no se pueda cumplir. Cuando Milei ya era Presidente nos dijeron “son minoría”. Y sacamos adelante la Ley Bases, también la Boleta Única. Además nos dijeron “no tienen equipo, no van a poder gobernar", y pudimos bajar la inflación, los bancos volvieron a dar crédito a los argentinos y logramos tener superávit fiscal”.

“La llegada a la presidencia no fue un punto de llegada, sino un punto de partida. Les propongo que trabajemos juntos incansablemente, que seamos generosos con los miembros de otras fuerzas políticas y que invitemos a otros dirigentes para trabajar juntos y sacar adelante a la Argentina”.

----------------------

Más contenido en Urgente24

Esta miniserie de 6 capítulos está en Netflix y es una de las mejores

Lilia Lemoine contra Villarruel: "La peor vicepresidente de la historia"

Milei sacó cientos de inmuebles del Estado a la venta, y activó la polémica y la codicia

Netflix tiene la miniserie de 13 capítulos que tenés que ver cuanto antes

Acción ilegal de libertarios por Mercado Libre: Invadieron el predio clausurado en La Matanza