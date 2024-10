Piedras y corridas K antes del acto de Karina Milei / La Libertad Avanza en Villa Elisa

La presidente de La Libertad Avanza, Karina Milei, hermana del Jefe de Estado, Javier Milei, realizó su acto en la ciudad de La Plata, durante el cual pidió a la militancia “no relajarse, porque ahora queda por delante terminar para siempre con el modelo de la Casta”. Ella agregó: “A todos los que quisieron que no hagamos el acto, quiero decirles que no nos van a frenar y que no les tenemos miedo”.