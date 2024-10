CFK y el PJ: ¿Es Operativo Clamor o Reclamo Autoclamor?

"(...) el senador nacional Eduardo 'Wado' de Pedro compartió un video de la recolección de firmas que encabeza el legislador José Neder, en Santiago del Estero, donde ya se juntaron más de 20.000 avales en favor de CFK."

El fallido presidenciable de CFK posteó:

“Llegan de a miles los avales para que @CFKArgentina sea la próxima presidenta del @p_justicialista. En Santiago del Estero, @JoseNederSDE recolecta firmas por toda la provincia”.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, precandidata a gobernadora bonaerense 2027 de CFK, dijo en el 37mo. Encuentro Plurinacional de Mujeres que se realizó en la provincia de Jujuy:

“Es tiempo de mujeres y desde Jujuy, donde las comunidades originarias nos enseñaron que el agua vale más que el litio, un lugar de resistencia y de esperanza ante el despojo de nuestros recursos naturales, el congelamiento de nuestros salarios y la pobreza cada vez más profunda, gritamos: ¡Cristina Presidenta!”.

(...) la sede del PJ porteño –que conduce el senador Mariano Recalde– continuaba abierta para recibir a los militantes que firmaban los avales para CFK como presidenta del Partido Justicialista nacional."

En cualquier caso, es una debilidad de CFK. En el pasado no quiso disputar una interna con Florencio Randazzo en el PJ bonaerense para dirimir candidaturas (ella es la fundadora de Unidad Ciudadana, partido aliado del PJ, que ella rechazaba), y ahora irá a interna partidaria con 'el Gitano' Quintela.

Margot

Inevitable recordar a Carlos Gardel / Jose Razzano / Celedonio Esteban Flores:

"(...) Son mentiras, no fue un guapo haragán ni prepotente / Ni shofica veterano el que al vicio te largó / Vos rodaste por tu culpa / Y no fue inocentemente / Berretines de bacana que tenías en la mente / Desde el día que un magnate de yuguillo te engrupió. / Yo recuerdo, no tenías casi nada que ponerte / Hoy usas ajuar de seda con rositas rococó / Me revienta tu presencia, pagaría por no verte / Si hasta el nombre te han cambiado como has cambiado de suerte / Ya no sos mi Margarita / Ahora te llaman Margot. (...)".

Mariano Borinsky. Mariano Borinsky.

Mariano Borinsky

Noticias Argentinas apuntó sobre todo este culebrón pejotista:

"Una parte de la política argentina volvió a seguir marcada por las idas y vueltas judiciales de Cristina Fernández de Kirchner. Sus elecciones en el pasado de Martín Insaurralde para diputados, Aníbal Fernández para gobernador bonaerense, Amado Boudou en la vicepresidencia y Alberto Fernández para presidente, son registros de la política platense.

En el Instituto Patria se repiten fotos donde Cristina Kichner repite escenografía: ella sentada con sonrisas mirando a cámara oficial y los dirigentes apoyando su self operativo “clamor”. No todos concurren, primer dato que debería anotar la ex presidente.

Durante los 4 años de Mauricio Macri, Cristina sembró la teoría del lawfare, idea que penetró hasta en el Vaticano. Ella pudo ganar tiempo desde el Senado y ejercicio de la vicepresidencia. Ahora se aproxima un fallo clave.

En el centro de la escena hoy está la Cámara Federal de Casación Penal, donde un fallo crucial sobre la expresidenta parece estar en pausa, mientras la pluma del juez Mariano Borinsky escribe un nuevo capítulo en esta larga historia. Los jueces están revisando la condena del Tribunal Oral Federal N° 2 que “condenó a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

En noviembre, los integrantes de Casación definirán si confirman la condena de seis años de prisión contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad o bien incrementan a 12 años en línea con lo requerido por los fiscales. En una y otra dirección, Cristina Kirchner insistirá con su libreto de que la quieren proscribir. Y será turno de la Corte Suprema de Justicia. Para Cristina Kichner está en juego la libertad y la fortuna familiar.

Mariano Borinsky, 1 de los 3 jueces encargados de resolver el caso, aún trabaja sobre su decisión. Falta conocer la posición del juez Diego Barroetaveña.

La resolución del caso tiene implicaciones directas para la carrera política de Cristina Kirchner, quien aspira a presidir nuevamente el Partido Justicialista. Cualquier fallo que refuerce su condena podría afectar su capacidad para seguir jugando un rol decisivo en la política argentina."

El desenlace de esta historia todavía está por escribirse, pero una cosa es segura: la pluma de Borinsky sigue en el centro de la escena, con el "dedo" de Cristina muy presente, guiando cada movimiento en la partida judicial. Y un hijo que le pide a su madre protagonismo. El intendente de Tigre, Julio Zamora y Juanqui Zabaleta visitaron la Casa Rosada libertaria. Fernando Grey, otro intendente, desafía. El gobernador riojano Ricardo Quintela se presenta a la disputa interna. Los tiempos han cambiado. Antes, al dedo de Cristina nadie ni lo miraba. Acataban.

