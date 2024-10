El pequeño Milei

El Gobierno tiene por delante el desafío de conseguir su primer presupuesto. El proyecto fue presentado con toda la pompa por el propio Milei en el recinto del Congreso. Pero el ministro de Economía, Luis Caputo, no asistirá a las reuniones de comisiones para defenderlo. Él dice que no quiere prestarse a un “circo del kirchnerismo”. Otros dicen, en cambio, que le da fobia exponerse a los cuestionamientos opositores. Cualquiera sea el motivo, Caputo mandó a sus subalternos Carlos Guberman y Pablo Quirno a que expliquen algunos lineamientos. Guberman defendió la “regla fiscal” por la cual primero se deben definir los recursos y luego las erogaciones una vez que se hayan descontado los intereses de la deuda. Luego fijó 3 ejes para el gasto: asistencia social sin intermediarios, seguridad y defensa, y modernización del Estado. El secretario de Hacienda no mencionó la obra pública. No es una sorpresa teniendo en cuenta el discurso de Milei, pero es un punto que los gobernadores no soslayarán a la hora de facilitar o no su apoyo. De hecho, había sido una queja del tucumano Osvaldo Jaldo, uno de los primeros en ‘pintarse de violeta’, que el proyecto no incluía obras que se habían conversado con la Casa Rosada. El bloque Independencia, que se referencia en el gobernador peronista, bancó el veto en la Cámara Baja presumiblemente en busca de algún rédito. Otro mandatario peronista, el catamarqueño Raúl Jalil, pasó por la Casa Rosada un día después de la votación. Su aporte a la causa libertaria fue hacer que una diputada se atrinchere en su despacho y se ausente del recinto, gesto que fue reprochado por el PJ local.