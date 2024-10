Leila Pereira dice que es la mala gestión de un club lo que lleva a las SAD

-No tengo miedo de decir la verdad. Quien dice la verdad nunca se equivoca, porque la verdad es una. Y realmente no podemos dejar que casos como estos, de abuso, de violencia contra las mujeres, pasen como si fuera algo normal, porque no es normal. No es normal. Por eso, en mi posición de presidenta de un gran club, debo adoptar una posición para animar a las mujeres a no permanecer en silencio. La mejor manera de combatir la violencia contra las mujeres es denunciarla. Porque al agresor le gusta permanecer en la oscuridad, en las sombras. Cuando está expuesto, muestra su fragilidad y entonces podemos combatir este tipo de cosas. Soy una mujer que no le teme absolutamente a nada.

-¿Son los clubes brasileños cómplices de la conducta inapropiada de los jugadores?

-Mira, aquí en Palmeiras no. No sé si por ser mujer tengo mucha empatía con otras mujeres y no lo dejo pasar. Recientemente, en nuestro club social, hubo una denuncia en la Defensoría del Pueblo sobre un consejero que acosaba sexualmente a menores en el ascensor. Un asesor de toda la vida. Hubo una denuncia en la Defensoría del Pueblo del padre de una de estas niñas, llamé a los padres de esa niña para hablar conmigo y quedé muy conmovido por lo que escuché.

Ordené la suspensión de este asesor por 90 días. Y será juzgado, se escuchará a la gente, a las chicas que fueron acosadas, también se escuchará a este consejero, se hará un informe y esta investigación será sometida a votación en el Consejo. La gente está viendo que dentro de Palmeiras la presidente toma medidas cuando ocurren estos hechos graves.

-Ud. tenía una relación estrecha con Mancha Verde (la 'barrabrava' del Palmeiras).

-No hay más. Palmeiras tiene alrededor de 20 millones de aficionados, apasionados. Es una gran responsabilidad ser presidente de un club tan grande. No tengo ninguna duda de que nuestro mayor activo son nuestros aficionados. ¿Qué quieren nuestros fans? Ganar títulos.

Son muchos títulos, es una gestión histórica. Tuvimos 7 títulos; en mujeres, 2 títulos; en otras categorías, una infinidad de títulos; lo que suma 31 títulos ganados. Esa es la respuesta que quieren los fans, pero complacer al 100% es imposible. Siempre me enfoco en la afición que reconoce el esfuerzo de cada uno de nosotros, tanto del directivo como de los deportistas.

palmeiras.jpg Simpatizantes de Sociedade Esportiva Palmeiras.

El opositor

-El candidato de la oposición en las próximas elecciones, Savério Orlandi, asesor del Palmeiras desde hace 23 años, afirmó que hoy ve a Palmeiras siendo patrullado e intimidado. ¿Qué quiso decir, según tu percepción?

-Se me hace extraño. Sólo le intimida la cantidad de títulos que hemos ganado. Porque, cuando era director de fútbol, ganó un título profesional, 1. Yo, en la categoría profesional masculina, gané 7. Es el auténtico 7 a 1.

Soy una persona sumamente democrática, abierta, transparente, siempre estoy en el club. Su discurso es de oposición, no tengo nada que decir. Hoy nuestro club es victorioso en lo deportivo, está equilibrado en lo financiero, nuestras cuentas son transparentes. Expongo todas las cuentas de Palmeiras al Consejo de Orientación y Fiscalización. Hoy es difícil ser oposición en Palmeiras. Entonces, él tiene que decir que lo acosan. Incluso resulta curioso que un hombre diga que se siente intimidado por una mujer. Son tiempos diferentes, ¿sabes?

-¿Cómo fue estar y permanecer en Palmeiras?

-No puedes desaprovechar las oportunidades que te presenta la vida. Cuando comencé como patrocinadora en 2015, no me imaginaba siendo presidente del Palmeiras. Pero nuestro patrocinio, con nuestra inversión, fue muy importante para nuestro club.

Mi empresa tiene mucha credibilidad en el mercado. Y en el fútbol lo que muchas veces falta es credibilidad. Trajimos nuestra credibilidad aquí a Palmeiras. Cuando empecé a patrocinar, con la inversión que se hizo acá, Palmeiras inició una secuencia de títulos. Dije que podía ayudar al Palmeiras, no sólo económicamente, sino también con mi experiencia como empresaria.

Delego demasiado porque las cosas no puedo resolverlas solo yo, hay que tener buena gente a tu lado. Es difícil hablar de tus cualidades, pero tengo una cualidad interesante, 2 en realidad: tengo coraje y me gusta decidir. Hay gente a la que no le gusta decidir. Me gusta decidir. Y sin miedo. Porque, si cometes un error, es sencillo, vuelve atrás y arréglalo. Para gestionar un club de este tamaño hay que tener valentía y disfrutar tomando decisiones. Y también tener razón. Porque todo el mundo sabe lo que es correcto.

Este candidato opositor dice que tendría que haber más debates de ideas. Esta criatura ha sido consejero durante 23 años, simplemente debatiendo ideas. En la práctica, ¿qué logró? ¡Nada! Entonces, no tiene sentido simplemente tener ideas. El fútbol ya no necesita ideas. Todo el mundo sabe lo que es correcto y lo que hay que hacer. Y la cosa es tener coraje, tener buena fe y tomar decisiones.

saverio-orlandi-candidato-a-presidencia-do-palmeiras.webp Savério Orlandi, el candidato de la oposición.

Las SAF

-¿Este pensamiento proviene de su lado empresarial?

-Por supuesto. Administro Palmeiras como si fuera una empresa. Pero el club tiene particularidades porque cuenta con la pasión de la afición. Una empresa no tiene esta pasión. Pero, diariamente, con mis profesionales, trato a Palmeiras como si fuera una empresa. Por eso aquí las cosas funcionan.

Lo que no podemos perder es esta línea de trabajo profesional, al margen de la política del fútbol, porque aquí en el fútbol no hay política. Aquí es pura profesionalidad, hacemos política en el club social. Si se pierde este camino, Palmeiras vuelve a ser lo que era hace 10 años.

-¿Cree que esa visión falta, en general, en el fútbol brasileño?

No tengo ninguna duda, hoy veo que Palmeiras es un ejemplo de gestión para el fútbol brasileño. Pero luego les corresponde a otros clubes tener también esta mentalidad, alejarse de la política cotidiana del fútbol y tener a su lado profesionales competentes. No porque “Mira, tengo un acuerdo político”, “Mira, para que me apoye el consejero tengo que traer a este profesional”. Aquí ubicamos a los profesionales en función de su capacidad, no de su indicación. Los que no lo entienden están condenados al fracaso y a la quiebra. De hecho, hay muchos clubes rotos por ahí. Luego se convierten en SAF [Sociedade Anônima do Futebol, en la Argentina sería Sociedad Anónima Deportiva], vienen estas empresas que nadie sabe de dónde vienen y compran el club por absolutamente nada. Este es el resultado. No tengo ninguna duda, hoy veo que Palmeiras es un ejemplo de gestión para el fútbol brasileño. Pero luego les corresponde a otros clubes tener también esta mentalidad, alejarse de la política cotidiana del fútbol y tener a su lado profesionales competentes. No porque “Mira, tengo un acuerdo político”, “Mira, para que me apoye el consejero tengo que traer a este profesional”. Aquí ubicamos a los profesionales en función de su capacidad, no de su indicación. Los que no lo entienden están condenados al fracaso y a la quiebra. De hecho, hay muchos clubes rotos por ahí. Luego se convierten en SAF [Sociedade Anônima do Futebol, en la Argentina sería Sociedad Anónima Deportiva], vienen estas empresas que nadie sabe de dónde vienen y compran el club por absolutamente nada. Este es el resultado.

-El patrocinio de larga data del Palmeiras por parte de Crefisa y FAM, sus empresas, llega a su fin en diciembre. ¿Cómo valora este patrocinio y cómo van las negociaciones para uno nuevo?

-A veces digo que esto ni siquiera es un patrocinio, es una asociación. Pero hasta ahora ha sido una asociación de 10 años y muy exitosa. Un patrocinio fuerte hace un equipo fuerte, es un lema que tenemos en mi empresa. Por supuesto, no fue sólo el patrocinio, fueron los profesionales, Allianz Parque, que también estuvieron increíbles durante el camino del Palmeiras, estos últimos 10 años, de gran éxito.

Entonces, fue una asociación extremadamente exitosa. Pero todo tiene un ciclo en la vida, ¿no? Y creo que se está acabando el ciclo de Crefisa y FAM. El Palmeiras es enorme, un club centenario. No tengo dudas de que otras marcas estarán interesadas en la camiseta del Palmeiras. Nuestro Departamento de Marketing está trabajando con estas empresas. Aún no hemos cerrado nada, pero estamos en el mercado.

Palmeiras-1.jpg Palmeiras con Leila Pereira.

Patrocinios

-¿Cuál es su opinión sobre el patrocinio de clubes de fútbol por parte de las casas de apuestas y qué tan abierto está el Palmeiras a negociar con ellos?

-Las casas de apuestas no están en Brasil, están en el mundo. Hay que vivir con estas empresas. Hay empresas con credibilidad, hay empresas que no lo son tanto. Lo que quiero en la camiseta del Palmeiras son empresas serias que tengan la capacidad de cumplir sus compromisos con el Palmeiras. Este es el perfil de la empresa que pondrá sus marcas en la camiseta del Palmeiras. Ya sea de apuestas, ya sea de automóviles, o de una institución financiera, pero empresas con credibilidad.

-Esportes da Sorte, implicado en denuncias de blanqueo de capitales, patrocina al equipo femenino del Palmeiras.

-Según el contrato, todo el fútbol del Palmeiras, masculino y femenino, profesional y amateur, es exclusivo de Crefisa y FAM. Pero, para invertir más en Palmeiras, renuncié a la camiseta femenina sin reducir el valor del patrocinio de Crefisa y FAM, para que otro patrocinador pudiera invertir un monto adicional.

El año pasado tuvimos Betfair; este año, Esportes da Sorte. Su contrato es hasta diciembre pero están teniendo problemas, no pudieron registrar la empresa según el decreto. Entonces, lamentablemente, les estamos hablando de que, si no regularizan la situación, tendremos que tomar medidas. ¿Qué medidas? Quitar la marca de la camiseta de fútbol femenino.

leila1.jpg

Fútbol femenino

-El equipo femenino de Palmeiras tiene 2 títulos bajo su gestión, la Paulista y la Copa Libertadores. ¿Cómo hacerlo crecer?

-Es una inversión. El fútbol se hace con inversión. Por eso, es importante contar con un patrocinador serio que pueda cumplir con sus compromisos con el club. De esta manera puedo mejorar el centro de entrenamiento y las calificaciones de nuestro plantel. Así mejoramos nuestro fútbol femenino: inversión y tiempo también. Me gustaría mucho tener el público del fútbol profesional masculino en el fútbol femenino. Creo que, con el tiempo, puedes lograrlo. Y con inversión y mucho trabajo.

Por ser mujer la gente me pide mucho que el fútbol femenino tenga más visibilidad, pero no puedo hacerlo sola. Necesito que la gente se interese y vaya más a los estadios por el fútbol femenino.

-¿Tuviste que ponerte una armadura para ganarte el respeto de la gente en este medio?

-No. Creo que es por mi temperamento. Porque siempre trabajé duro. Soy la principal ejecutiva de las empresas de mi esposo, que son bancos, financieras, compañías de seguros, colegios y empresas varias. No soy una persona muy frágil, porque una de las características de algunas mujeres es la fragilidad. Nunca dejé de ser respetada por ser mujer. La gente ve esto, que peleo mucho, me dedico demasiado.

Dicen que Palmeiras es un club de origen italiano y machista. Si fuera tan machista no me hubieran apoyado, porque fui electa, la gran mayoría de los socios titulares del Palmeiras son hombres. Y vieron en una mujer a una persona capaz de gestionar este club gigante. La cuestión no es el género, sino la capacidad. Entiendo cuando me dicen: "Leila, pero el fútbol es un ambiente muy masculino". Por supuesto que lo es, pero las mujeres tenemos que luchar para derribar estas barreras.

¿Recuerdas una entrevista que le di sólo a mujeres? Invité sólo a mujeres porque la gran mayoría de veces cuando doy una rueda de prensa sólo aparecen hombres. Pero ¿por qué las emisoras no prestan atención a esto y envían mujeres? Este problema del machismo es muy estructural. No resuelvo esto solo. No puedo seguir exigiendo, porque también hay chicos fantásticos. Entonces esto tiene que ser una conciencia para todos, de las mismas oportunidades para hombres y mujeres.

-¿Estás pensando en trabajar en CBF (Confederación Brasilera de Fútbol)?

-Lo que me gustaría es ser reelegida presidente del Palmeiras, continuar este trabajo con los fantásticos profesionales que tengo en el día a día. Si en el futuro puedo colaborar en la CBF o en cualquier otro lugar, siempre estaré disponible para colaborar con el fútbol brasileño.

