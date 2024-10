AFA, SAD, IGJ: el tríptico donde se mira Claudio Tapia

El 17 de octubre ¿será un Día Peronista? ¿Qué dice la AFA?

El juez civil Ricardo Pettis, a cargo del Juzgado Civil 66, garantizó la realización de la asamblea de la AFA entendiendo que, por el momento, no existen razones que lo impidan, según lo que informó el sitio Doble Amarilla. Pero, además, el juez analizó que en el hipotético caso de que la IGJ intentara suspender la elección, la apelación a dicha resolución debería concederse con efecto suspensivo y no devolutivo -de acuerdo al artículo 243 del Código Procesal- lo que significa que se suspenden los efectos de la decisión recurrida y, por lo tanto, no habría ninguna traba legal para la conformación de la Asamblea del 17 de octubre.

De todos modos, Talleres intentará que Apelaciones atienda las pruebas que el club presentó en su denuncia ante el ente punitivo y ante la Justicia mendocina respecto del episodio que involucró a Fassi y a Merlos, y que el Tribunal de Disciplina no tuvo en cuenta para fundamentar el fallo que suspende por 24 meses al presidente del club.

En los considerandos de su decisión, el Tribunal validó las declaraciones de Merlos y de Yamil Bonfá, Pablo Gualtieri y Felipe Viola, quienes, en aquella polémica noche de mendocina estuvieron como jueces de línea y cuarto árbitro, respectivamente, y que sostuvieron que un supuesto custodio de Fassi exhibió un arma de fuego durante el episodio, sin mencionar en ninguna parte el puñetazo que le habría aplicado el árbitro al presidente de "El Matador", como fue llamado Talleres por sus 66 victorias, otrora, en la Liga Cordobesa de Fútbol.

Las SAD en la mira de Cúneo Libarona

Cúneo Libarona, por su parte, también aludió a la sanción de la AFA contra Andrés Fassi, presidente albiazul, diciendo: "Es un tema particular entre la AFA y Talleres, pero fue un fallo arbitrario contra Fassi", opinó.

Expectantes a la resolución de la IGJ, en esta misma semana, también habrá novedades respecto de la reelección de Tapia.

