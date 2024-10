Marcelo Moretti desesperado por peso en AFA: Otro centro a Chiqui Tapia

image.png

Marcelo Moretti, a dos puntas

Desde que llegó al gobierno, se ve un Moretti que ha tenido buenas y malas. Hubo situaciones desprolijas en el Ciclón y otras que acomodaron inconvenientes de mandatos anteriores.

El mundo San Lorenzo, habla de un Moretti que juega a dos puntas:

Por un lado dice que está en contra de las SAD y halaga el arbitraje de Argentina . Busca la mano de Chiqui Tapia dándole jugadores a Barracas Central.

. Busca la mano de Chiqui Tapia dándole jugadores a Barracas Central. Por el otro lado, varias personas metidas en el mundo San Lorenzo afirman que Moretti se reunió con Cuneo Libarona (Ministro de Justicia) y Vítolo (IGJ) para "ofrecer" San Lorenzo a ser SAD, con todo lo que eso implica y lo que representaría para casi todos los hinchas del Ciclón.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/negrocasla/status/1829228385047883992&partner=&hide_thread=false Esto que informa la gente de @frenesiazulg es lo que adelantamos desde @moveteboedo hace una semana.



Y a esto hay que agregarle el acercamiento que Moretti tuvo con Foster Gillet, el empresario ex Liverpool que trajo el Gobierno Nacional para impulsar la agenda de las SAD. pic.twitter.com/Alsm2T21EM — Superlógico (@negrocasla) August 29, 2024

Despedida de Roca Sánchez de San Lorenzo

Si bien no tenía lugar ni minutos, Carlos Sánchez es un jugador muy querido en el seno del plantel del Ciclón. La Roca así se despidió de los Cuervos:

"De niño, siempre soñé con algún día jugar en la Liga Argentina. Sus vivencias, su pasión y el fervor con que se vive este amado deporte es un imán para cualquier jugador.

Tuve la dicha de competir en las mejores ligas del mundo, pero hoy… cuando me senté a escribir estas líneas las cosas no eran iguales. El sentimiento era otro q cualquier cambio que pude tener. Hace no mucho me saqué la espina de disputar el torneo de mi amado país que nunca había podido y luego llegó esta hermosa oportunidad de vestir la camiseta de San Lorenzo.

Quizás es difícil expresarlo con palabras, pero es una etapa de mi vida que guardaré con un cariño inconmensurable. Que club… ME PONGO DE PIE con cada uno de los que me tocó compartir este tiempo. Compañeros, cuerpos técnicos, dirigentes, staff, médicos, kinesiología, utileros, todos los trabajadores Y sin dudas, cada uno de los hinchas que hacen que esas tribunas nos abracen en cada partido.

Con aciertos y errores, con defectos y virtudes pero caminando cada paso con estos colores con la sensación de estar en mi casa, eso no tiene precio y por eso estaré agradecido por siempre, CUERVO QUERIDO.

Dejo un pedazo de mi corazón en Boedo…

Con todo mi afecto

La Roca Sánchez"

Embed - Carlos Sánchez on Instagram: "De niño, siempre soñé con algún día jugar en la Liga Argentina. Sus vivencias, su pasión y el fervor con que se vive este amado deporte es un imán para cualquier jugador. Tuve la dicha de competir en las mejores ligas del mundo, pero hoy… cuando me senté a escribir estas líneas las cosas no eran iguales. El sentimiento era otro q cualquier cambio que pude tener. Hace no mucho me saqué la espina de disputar el torneo de mi amado país que nunca había podido y luego llegó esta hermosa oportunidad de vestir la camiseta de San Lorenzo. Quizás es difícil expresarlo con palabras, pero es una etapa de mi vida que guardaré con un cariño inconmensurable. Que club… ME PONGO DE PIE con cada uno de los que me tocó compartir este tiempo. Compañeros, cuerpos técnicos, dirigentes, staff, médicos, kinesiología, utileros, todos los trabajadores Y sin dudas, cada uno de los hinchas que hacen que esas tribunas nos abracen en cada partido. Con aciertos y errores, con defectos y virtudes pero caminando cada paso con estos colores con la sensación de estar en mi casa, eso no tiene precio y por eso estaré agradecido por siempre, CUERVO QUERIDO. Dejo un pedazo de mi corazón en Boedo… Con todo mi afecto La Roca Sánchez" View this post on Instagram A post shared by Carlos Sánchez (@carlossanchez6)

Más contenido en Golazo24

Riquelme busca que la pesadilla de Javier Milei sea DT de Boca

Alexis Zárate, exfutbolista condenado por abuso sexual, aparece en una lista de La Libertad Avanza

Paulo Díaz recibió un tremendo carpetazo de los hinchas de River

Arturo Vidal se la volvió a pudrir a Ricardo Gareca por no convocarlo: "Está mal"

Lionel Messi está a un paso del Mundial de Clubes 2025

Riquelme prepara la llegada de Fernando Gago pero deberá pagarle a Chivas US$ 1,5 M