La Negra Vernaci reveló que tiene que hacerse quimioterapia

Pese a la situación, se mostró optimista aunque advirtió que "no sé con qué me voy a encontrar, no tanto de afuera porque eso ya me lo explicaron, no sé con qué me voy a encontrar de mí en realidad, con qué parte de mí me voy a vincular, capaz me pongo mucho más vulnerable que es algo que no me permito mucho".

"Traeme pelucas el lunes y me voy probando", bromeó, tratando de ponerle humor al difícil momento que está atravesando.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/RealTimeRating/status/1844764396389605853&partner=&hide_thread=false La Negra Vernaci comenzará quimioterapia. pic.twitter.com/WGoA8sgbjQ — Real Time (@RealTimeRating) October 11, 2024

