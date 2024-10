Se desató la guerra entre Yanina Latorre y un columnista de Jorge Lanata

Es un pibe que es amigo de la secundaria de Sara, ella le pidió el favor a Lanata y él lo contrató, y no sabe nada. Un día le pregunté a Lanata por qué le decía 'el hacker' y me dijo que estuvo preso porque hackeo a las Fuerzas Armadas y a la Corte Suprema de la Nación. Estuvo preso y lo sacó de la cárcel Lanata Es un pibe que es amigo de la secundaria de Sara, ella le pidió el favor a Lanata y él lo contrató, y no sabe nada. Un día le pregunté a Lanata por qué le decía 'el hacker' y me dijo que estuvo preso porque hackeo a las Fuerzas Armadas y a la Corte Suprema de la Nación. Estuvo preso y lo sacó de la cárcel Lanata

"A mi me dice envenenadora de gatos y estuvo preso y lo sacó de la cárcel Lanata y de lástima le dio laburo", lanzó contundente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/julitolopez/status/1844129515825660124&partner=&hide_thread=false Ya instruí a mi abogado @PabloAbinal para accionar por calumnias e injurias a esta persona https://t.co/wV3hUkGtGv — Julio Ernesto Lopez (@julitolopez) October 9, 2024

"Todos los días me insulta y, como es un tipo que tiene problemas, no tuvo mejor idea que llamarme envenenadora de gatos. Si yo hubiera envenenado gatos, ¿el tipo no me denunció? ¿No me fajó, no me mató, no fue a los medios? Segundo: él debe estar hablando de una reunión de producción del año 2015 más o menos, o sea pasó hace más de ocho años y nunca trascendió?", cuestionó.

Estamos ante la presencia de un pelotudo que es columnista en la mesa de Lanata y todas las noches mientras hablo cosas que le parece que no tengo razón, en vez de debatir o no decir nada, me insulta. Es un enfermo y ahora me llamó envenenadora de gatos

De más está decir que López no se quedó de brazos cruzados y, tan pronto trascendieron los dichos de Latorre, afirmó en su cuenta de X (ex Twitter) que instruyó a su abogado para accionar por calumnias e injurias contra la mediática.

Por último, el columnista exhibió una captura de pantalla del registro sus antecedentes penales como prueba de que no fue privado de su libertad en ningún momento y espetó, desafiante: "Te espero en la Justicia".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/julitolopez/status/1844223175086964868&partner=&hide_thread=false Te espero en la justicia pic.twitter.com/jdaXRrfpPP — Julio Ernesto Lopez (@julitolopez) October 10, 2024

Sin embargo esto no detuvo a Latorre, quien redobló la apuesta y compartió una nota de Página12 sobre la presunta detención de López:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/yanilatorre/status/1844395137352319420&partner=&hide_thread=false La historia de la detencion del Hacker

https://t.co/BWh0P2NVsB — Yanina Latorre (@yanilatorre) October 10, 2024

Jorge Lanata fue operado de urgencia: Sufrió una isquemia intestinal

En la jornada de ayer (9/10) Jorge Lanata fue operado de urgencia en el Hospital Italiano tras sufrir una isquemia intestinal.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/1844072618808443339?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1844072618808443339%7Ctwgr%5E59ec4c73d645187dadb6efb28bbbc9b084defaae%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fjorge-lanata-fue-operado-urgencia-sufrio-una-isquemia-intestinal-n587134&partner=&hide_thread=false Cuenta Marcela Tauro que Jorge Lanata sufrió un nuevo paro cardiaco, hace días…



Ahora, se encuentra muy grave y le están realizando una laparoscopia.



Las hijas se enteraron por redes sociales de esta urgencia.



El Hospital Italiano no entregará parte médico. pic.twitter.com/DAr0UKS8dU — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) October 9, 2024

El cuadro que padece el conductor representa una serie de afecciones que ocurren cuando el flujo sanguíneo que llega a los intestinos disminuye. Puede estar asociada a una obstrucción total o parcial de un vaso sanguíneo o a una presión arterial baja.

Según trascendidos periodísticos, Lanata se encuentra en estos momentos en plena intervención a través de la técnica de laparoscopia. Sin embargo, según advirtieron los especialistas, si hay alguna complicación deberán proceder con una cirugía más compleja, que podría durar entre dos y tres horas.

"Alrededor de las 11:00 cerraron el pabellón de trasplantados del Hospital Italiano y ahí empezó a surgir esta noticia de que algo estaba pasando. Enseguida, el diagnóstico de la junta médica arribó a una isquemia intestinal, que es una obstrucción en el intestino. Con las comorbilidades que tiene Lanata (una persona trasplantada, con EPOC, diabetes y demás) se complica", explicó por otro lado Laura Ubfal en Intrusos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mjolivan/status/1844099976890310657?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1844099976890310657%7Ctwgr%5E59ec4c73d645187dadb6efb28bbbc9b084defaae%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fjorge-lanata-fue-operado-urgencia-sufrio-una-isquemia-intestinal-n587134&partner=&hide_thread=false Terminó la cirugía y lanata salió bien — María Julia Oliván (@mjolivan) October 9, 2024

Alrededor de las 16:30, María Julia Oliván informó desde su cuenta de X (ex Twitter) que el conductor de Radio Mitre fue operado con éxito.

Por otro lado, Ángel de Brito indicó que Lanata aún se encuentra con riesgo de falla multi orgánica y que si pasa bien la noche, volvería al quirófano.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AngeldebritoOk/status/1844101412353081474?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1844101412353081474%7Ctwgr%5E9ab323ed85797265866fe2a404273989ac92984c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fjorge-lanata-fue-operado-urgencia-sufrio-una-isquemia-intestinal-n587134&partner=&hide_thread=false Lanata con riesgo de falla multi orgánica. Lo operaron, Le sacaron 60 cm de intestino.

Si pasa bien la noche, mañana vuelve al quirófano.



Toda su familia estaba presente.#LAM @elejercitodelam pic.twitter.com/rkkLAP31L7 — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 9, 2024

