"Tenía miedo": Viviana Canosa reveló cómo se enteró que padecía cáncer

Viviana Canosa recordó su pelea con Luis Majul

En la noche del miércoles (02/10) Viviana Canosa dio una nota para LAM y en diálogo con el cronista del programa aprovechó para apuntar duramente contra Luis Majul, quien hace algunos días evitó entrar en la polémica, luego de su escandalosa y sorpresiva salida de El Observador.

“Yo me enteré que no iba a estar en la radio el día que lo anuncié al aire”, expresó. Asimismo calificó como exitoso el pase que hacía junto a Yanina Latorre y contó que tras viajar a Punta del Este para promocionar el proyecto de su colega se enteró que no seguiría formando parte de la programación.

Al respecto de la versión que indicaba que había renunciado por cuestiones horarias, dijo: “Durante casi un año yo le dije que necesitaba que el año siguiente fuera a la mañana porque yo quería tener una vida más normal”. “Como yo nunca firmo contratos, ahí la cago”, añadió visiblemente molesta.

“Yo no lo juzgo, ni me pongo en víctima. Yo me quedé sin laburo”, manifestó sobre los rumores de que la apartaron por su enfrentamiento con Javier Milei. A su vez, aprovechó para referirse a su salida de LN+. “En LN+ yo sabía porque me lo advirtieron que si seguía con mi discursito iba a tener un problemita y me iba a quedar sin trabajo”, reveló.

