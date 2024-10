El vergonzoso descubrimiento de Laurita Fernández en plena cita amorosa

Laurita Fernández reveló el hábito sexual que la incomoda

Hace algunas semanas Laurita Fernández estuvo como invitada en el ciclo Madres 5G que se emite por el canal de streaming La Casa.

Al hablar sobre su novio, la invitada contó qué día de la semana lo tienen destinado a encontrarse íntimamente. “El lunes es mi único día libre, y es el único día que como pareja conectamos. Espero toda la semana el día lunes la noche para que vuelva”, expresó.

Asimismo, por otro lado, se sinceró al contar que a la hora de intimar con su novio le incomoda que su perra duerma al lado de la cama.

“Es verdad que es re incómodo. No ladra, pero me da mucho pudor que me mire. Con el correr del tiempo fue entendiendo. Sabe cuándo sí y cuándo no”, reconoció la conductora de Bienvenidos a Ganar.

