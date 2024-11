"Fui obligado por el fiscal a mentir contra Walter Bento para recuperar mi libertad"

El doctor Dante Vega me quebró la dignidad para darme la libertad. Ese fue el precio que tuve que pagar. El doctor Dante Vega me quebró la dignidad para darme la libertad. Ese fue el precio que tuve que pagar.

Según el imputado, su declaración fue guionada, con preguntas cuyas respuestas ya estaban predefinidas para sostener la teoría del fiscal.

El abogado, conmovido, relató que la presión llegó a tal punto que se vio obligado a declarar falsedades para cumplir con los requerimientos del Ministerio Público Fiscal.

Nunca tuve contacto con Bento. Nunca en la vida. Quería ir al penal para defenderme con la verdad, pero mi hija me pidió que volviera. Eso me quebró. Nunca tuve contacto con Bento. Nunca en la vida. Quería ir al penal para defenderme con la verdad, pero mi hija me pidió que volviera. Eso me quebró.

dante vega.webp Fiscal Dante Vega.

Aramayo también mencionó que su declaración como arrepentido se basó en información escrita en un papel que le fue entregado a su esposa.

Ahí estaba la estructura de la supuesta asociación ilícita. Con eso armé mi declaración. Esa es la declaración con la que me presenté a la audiencia de arrepentido. Ahí estaba la estructura de la supuesta asociación ilícita. Con eso armé mi declaración. Esa es la declaración con la que me presenté a la audiencia de arrepentido.

El abogado vinculó su imputación a un entramado de coacciones y manipulaciones judiciales.

Dije que Diego Aliaga era informante policial y que tenía los documentos que lo acreditaban. Ese dato cerró la estructura que necesitaban para homologar mi convenio y concederme la excarcelación. Dije que Diego Aliaga era informante policial y que tenía los documentos que lo acreditaban. Ese dato cerró la estructura que necesitaban para homologar mi convenio y concederme la excarcelación.

Aramayo afirmó que no respondería preguntas de la fiscal Gloria André, colaboradora de Vega, limitándose a interactuar únicamente con su abogado defensor, Pablo Cazabán. Su testimonio plantea nuevas interrogantes sobre la metodología utilizada en el caso Bento.

