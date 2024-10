Elba Marcovecchio denunció a las hijas de Jorge Lanata por extorsión

"Mintieron cuando dijeron que no iba al hospital, cuando eran ellas las que iban ocasionalmente. Mintieron cuando dijeron que envenenaba a mi marido dándole dulces, cuando eran ellas las que le compraban dulces, pizzas y fainas. Mintieron sus testigos cuando me imputaron que le encendía cigarrillos, cuando era su propia hija la que le buscaba hoteles donde poder fumar. Mintieron cuando sostuvieron que me negué al traslado al Fleni de Escobar", expresó la abogada en el extenso escrito.