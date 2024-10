Bomba: El pastor Silas Malafaia se enojó con su criatura, Jair Bolsonaro

Y después quedó vinculado al ataque de simpatizantes de Bolsonaro a la sede presidencial en Brasilia, lo que para Luiz Inácio Lula da Silva y el Supremo Tribunal Federal fue un intento de golpe de Estado. Pero para Malafaia era el pueblo haciéndose escuchar.

En agosto de 2024, Malafaia fue acusado y denunciado por un referente del Partido dos Trabalhadores ante la Procuraduría General de la República por participar en actos antidemocráticos y por proferir insultos contra el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Pablo Marcal

Sin embargo, el mayor enojo de Malafaia en el presente es con Pablo Marcal, el candidato que quedó 3ro. en la elección municipal en S. Paulo. Según él, es una amenaza porque puede dividir a la derecha.

Precisamente, Malafia acusó a Bolsonaro de ausentarse de las elecciones municipales de São Paulo por temor a que Pablo Marçal (PRTB) derrotara al alcalde Ricardo Nunes (MDB), con quien el ex Presidente mantiene una alianza.

En cambio Malafaia rescató al gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (republicano).

Malafia dijo, acerca de Tarcísio de Freitas: "Un líder no sigue al pueblo. Un líder guía, camina hacia adelante. No eres un verdadero líder hasta que no caminas solo. El liderazgo se trata de propósito. A un líder no le preocupan las redes sociales, si perderá o ganará seguidores. Sufrí un bombardeo de los robots y la milicia digital de Pablo Marçal como nadie. No fue una broma. Perdí el 1,5% de seguidores."

Embed

Liderazgo

El pastor evangélico felicitó al diputado federal Gustavo Gayer (PL / Goiás). "Él estaba apoyando indirectamente a Marçal. Pero cuando se conoció el documento médico falsificado [en referencia al informe falso que el ex motivador y ex candidato hizo contra Guilherme Boulos, del PSOL], él dijo: "Entonces no". Dio un paso atrás. Es en ese momento cuando un hombre muestra su carácter."

Bérgamo le preguntó: "¿Y cuáles fueron las decepciones?".

Respuesta: "Empezaré de menor a mayor. Primera decepción: "Magno Malta [senador del PL-ES]. Un tipo guerrero, un tipo duro, un tipo guerrero. Le bombardeé: "Hay que posicionarse, hay que hablar [contra Marçal]". Y él guardó silencio: "Ésta no es mi guerra". [Respondí] "¿Qué quieres decir? Lo que está en juego es el año 2026. Este tipo va a dividir a la derecha. Va a dividir a los evangélicos, a quienes usted representa". Pero él no tomó ninguna medida. ¿Quién va a hacer una alianza con un tipo en el que no se puede confiar? Lo que hizo en São Paulo y Paraná fue una vergüenza".

Bérgamo: "¿Y por qué? ¿Miedo?".

Malafaia: "¡Red social! Hoy vivimos un proceso en el que las personas actúan en red. ¿Todos lo apoyan? Voy a por ello. ¿Todos critican? Bueno, no voy por eso."

Bérgamo: "¿Y cuál fue tu segunda decepción?".

Malafaia: "Con el diputado Marco Feliciano [PL-SP]. Un día predicó en mi iglesia. Dijo: "Malafaia es como un padre que me da consejos, que me tira de la oreja". Hablé con él. Le expliqué quién es Pablo Marçal. Y este tipo hace un vídeo intentando desprestigiarme, apoyando a Pablo Marçal. La 3ra. decepción, en orden de magnitud, fue con Nikolas Ferreira [diputado federal por MG]. ¿Sabías que ahora tenemos Bolshominions y Nikolominions? Nikolas, un buen chico, un chico con futuro, pero con la actitud de un viejo político. Pertenece al PL. Tiene que, como mínimo, que mantener la boca cerrada [sobre las elecciones en São Paulo] porque su líder apoyaba a [el alcalde Ricardo] Nunes. Y viene con un cuento de que hay 2 vasos: uno [Ricardo Nunes] está lleno de veneno, y el otro [Marçal] no lo sabes, "así que me voy a arriesgar". Que Nikolas quisiera disfrazarse de este criminal que merece pena de cárcel fue una decepción total. No tuvo dignidad. Le envié un mensaje. No respondió. Pasemos ahora a la mayor decepción: Jair Messias Bolsonaro."

Bérgamo: "¿Y por qué la decepción?".

Malafaia: "Un político es reconocido por sus decisiones. ¿Cuál fue la señal que envió Bolsonaro? "No soy digno de confianza en mis respaldos políticos". ¿Quién va a hacer una alianza con un tipo en el que no se puede confiar? Lo que hizo en São Paulo y Paraná [donde ya había comprometido alianzas] fue una vergüenza. En São Paulo estaba indeciso. En Paraná, teniendo un candidato [nominado por PL] a vicepresidente [Eduardo Pimentel, que se postula para alcalde], le declaró a la mujer de allí [Cristina Graeml, que se postulaba contra Pimentel] "puedes usar mi nombre". Doble señal. ¡Gente! Éste no es el papel de la derecha de nivel superior. Apoyo a Bolsonaro. Pero ya lo dije: "Soy un aliado, no un alienado". Bolsonaro fue un cobarde, omitió. Para estar bien ¿sabes con quién? Con seguidores. ¿Qué político es este, Dios mío? Ayer [domingo 6] le envié un "zap" [mensaje de WhatsApp]: "¿Cómo apoyas a un sinvergüenza que falsificó un documento, que quiere dividir la derecha y el voto evangélico, que a veces habla bien de ti, a veces habla mal?". Él [Bolsonaro] no es un niño. ¿Sabes lo que hizo [en las elecciones del SP]? Jugó en ambos sentidos. Los desafío: entren en las redes de Bolsonaro y sus hijos. No hay una palabra sobre las elecciones en São Paulo. Es como si ella no existiera. ¿Qué clase de líder es éste? Cobarde, que confía en las redes sociales y no quiere comprometerse. Le dije: "Bolsonaro, te olvidas de una cosa: la misma gente que dice Hosanna [júbilo y alabanza a Jesucristo], poco después dice 'crucifícale'". Esto dijeron a un hombre, un Dios perfecto, que sólo sanaba y sólo bendecía, llamado Jesucristo. La palabra "líder" proviene de la lengua vikinga y significa el capitán de un barco, el tipo que marca la dirección. ¿Cómo un señor que fue presidente de la República, que es el máximo dirigente de la derecha, da señales dudosas y confusas? Por eso alabo a Tarcísio."

bolsonaro malafaia.jpg Silas Malafaia ha organizado actos multitudinarios para Jair Bolsonaro.

Bérgamo: "¿No habló de esto con Bolsonaro durante la campaña?".

Malafaia: "No puedo mostrar mis conversaciones con él, porque es parte de la intimidad, sería frívolo. Pero les digo: ¡en los últimos 15 días le pegué tan fuerte a Bolsonaro con el "zap"... ! ¿Y sabes por qué no me bloqueó? ¿Y por qué no me maldijo? Porque reconoce que soy un tipo honesto, que soy su simpatizante primerizo, que lo defendí en los momentos más cruciales y críticos. Él estaba llorando deprimido [en su casa de playa] en Mambucaba [en Angra dos Reis, Río], a punto de ser arrestado. Lo llamé y le dije: "¿Vas a estar llorando ahí? ¡Salgamos, hombre!". Lloró durante 5 minutos conmigo por teléfono antes de abrir la boca, en la pantalla [videollamada] como si ahora estuviera contigo."

Bérgamo: "¿Tenía miedo de ser arrestado?".

Malafaia: "Estaba deprimido porque toda la gente que lo rodeaba fue arrestada [en febrero]. Estaba angustiado. Dije: "¡Vamos a la calle!" Estaba desconcertado. [Preguntó] "¿Pero cómo será?" Le dije: "Déjamelo a mí. Sólo necesito que grabes un video para llamar a la gente". Bolsonaro tiene defectos. Pero hay dos cosas: es humilde, esa es una cosa de él. Y es honesto. Ya le dijo a todo el mundo, a la prensa, que si no fuera por Malafaia no habría manifestación el 25 de febrero [de 2024, en la Avenida Paulista]. Entonces él me respeta. ¿Quién defendió a este tipo ante el ministro Alexandre de Moraes? Él no respondió ahora a mis más de 30 zaps. Se reunió con un diputado de mi iglesia y le dijo: "Su pastor me está ofendiendo". Y el diputado preguntó: "¿Conoce a alguien que le defienda más que Malafaia?". Él respondió: "No. Por eso no le respondo"."

Bérgamo: "¿Y mantienes respeto por él?".

Malafaia: "Mantengo. Aprendí de mi suegro y de mi padre, que eran dos tipos extraordinarios, pastores a los que yo ni siquiera podía tocar, y que decían: "Silas, el hombre tiene derecho a cometer errores. No puedes destruir su historia por causa de un error." Tiene derecho a cometer errores. Pero de todos modos fue una decepción. Y no te digo nada que no le dije a él. Sería un cobarde. Por otro lado, ¿tiene un líder que escuchar a sus seguidores, que hoy hablan mayoritariamente a través de las redes? El líder puede escuchar. Pero no puedes basar tus decisiones en la opinión de la mayoría o minoría en las redes sociales. Tiene que basar sus decisiones en principios. Y 3 cosas forman un principio: creencias, valores y carácter. Salomón, el hombre más sabio de la Biblia, dice: "Donde no hay consejo, los planes son en vano. En la multitud de consejeros, serán confirmados"."

Bérgamo: "¿Por qué odias tanto a Pablo Marçal? ¿Será porque habla mal de los pastores, dice que la gente no necesita la iglesia para hablar con Dios?".

Malafaia: "No es eso, no. Lo explicaré: no hay historia sin hombre y no hay hombre sin historia. ¿Cuál es la historia de Pablo Marçal en la derecha? ¡Ninguna! ¿Cuál es su historia en el mundo evangélico? Les diré: Menosprecia a la iglesia evangélica, menosprecia las doctrinas fundamentales de la Biblia y lo que nosotros, los pastores, predicamos y que es la base de la creencia evangélica. Aparece en 2022 [cuando apoya a Bolsonaro en las elecciones presidenciales], desaparece y reaparece en 2024. Es un tipo psicópata, mentiroso y que utiliza técnicas de manipulación. Tiene una inteligencia y un carisma extraordinarios, que es el sello distintivo de los psicópatas."

Bérgamo: "¿Por qué Marçal podría desafiar el liderazgo de derecha del expresidente?"

Malafaia: "Se presenta como un evangélico. Conoce el lenguaje evangélico, cosa que Bolsonaro desconoce. Es tremendo viniendo de un manipulador de alto nivel. Y sabe utilizar las redes sociales como nadie. Como nadie más. Le dije a Bolsonaro: "Si este tipo fuera algo de derecha, lo respetaría. Pero solo tiene avaricia y ambición. Va a dividir a la derecha, se va a llevar la mitad del voto evangélico. ¿Y estás viendo todo esto en silencio?" Marçal es un farsante. No es peligroso para la derecha. Es peligroso para la nación."

Bérgamo: "¿Desaparecerá Pablo Marçal o sigue representando un riesgo para la derecha?"

Malafaia: "Ya no es una amenaza porque ha sido desenmascarado. Y, si viene, Bolsonaro ya no podrá quedarse indeciso. Tendrás que ir a por la confrontación."

Bérgamo: "Marçal dijo ayer que es candidato a gobernador o Presidente."

Malafaia: "Si hay una pelea entre Bolsonaro y Marçal, el grupo de derecha tendrá que tomar una decisión. Aparte de los reprimidos, como [el diputado federal Ricardo] Salles, la mayoría se quedará con Bolsonaro."

Bérgamo: "¿El liderazgo de Bolsonaro no será cuestionado a partir de ahora?".

Malafaia: "Bolsonaro es un fenómeno. Puedes decir lo que quieras. Pero todavía le queda mucha gasolina en el tanque. Perdió algo porque la gente está mirando. Recibí llamadas de mucha gente decepcionada con Bolsonaro y diciendo "pastor, no podía quedarse indeciso". Entonces yo, que soy un aliado suyo, dije: "Mira, Bolsonaro cometió un error. Pero sigue siendo un tipo que merece nuestra confianza debido a su historia". La historia de la derecha pasa por Bolsonaro. En el pasado, la derecha era una prostituta. Y ahora tienes el derecho de tomar una postura. Y eso es gracias a Bolsonaro. No puedes tirar eso."

Bérgamo: "¿No cree que el acuerdo con los partidos de centro en São Paulo puede explicar el desvío de una parte del electorado de derecha?".

Malafaia: "Querida, déjame hacerte una pregunta. Esto de hablar de una alianza con el centro es el mayor chiste que existe. Pero ¿quién gobierna solo? Nombra a alguien. ¿Quién estaba en la coalición de Bolsonaro para Presidente [en 2022]? El PP estaba allí. Nadie puede gobernar solo porque no tiene mayoría absoluta. Si Bolsonaro sigue sin ser elegible, estoy totalmente dispuesto a apoyar a Tarcísio para la Presidencia. Demostró que es un tipo con carácter."

Bérgamo: "¿Cómo explica entonces esta división del electorado?"

Malafaia: "La omisión de Bolsonaro. No se tiene idea de la cantidad de evangélicos, de pastores que estaban en duda –¡en duda!– por las señales dudosas que envió Bolsonaro. El viernes (04/10), después de mucha pelea, hizo un corte de sus discursos en vivo [declarando que apoyaba a Ricardo Nunes] y lo difundimos. Marçal perdió el 17% de los votos bolsonaristas. Imagínese si él entrara diciendo firmemente "este tipo es un farsante, no tiene antecedentes en la derecha". El electorado estaba dividido porque Bolsonaro no desenmascaró a Pablo Marçal. Yo fui quien hizo esto, cariño."

