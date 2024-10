Patricia Sosa recordó su irrupción en el rock: "No me podía hacer la machona"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/UrbanaPlayFM/status/1843670703234527345&partner=&hide_thread=false "Soy la primera mujer de la historia argentina en liderar una banda de rock".



Fue en ese entonces que la cantante confirmó lo expresado por la comunicadora y recordó: "Aparte no lo podía respaldar. No me podía hacer la machona. No me salía. Entonces me puse la pollera más corta que encontré".