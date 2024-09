Cosquín Rock 2025: Salió la grilla con varias sorpresas

Andrés Ciro Martínez Los Piojos, invitados estelares del Cosquín Rock 2025. (Foto: Martín Bonetto)

La grilla del Cosquín Rock 2025

Los Piojos, Deadmau5, Babasónicos, Airbag, Divididos, Wos, No Te Va Gustar, Nicki Nicole, Dillom, Ratones Paranoicos, Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas, Skay y Los Fakires, Luck Ra, Mariano Mellino, La Delio Valdez, Julian Jeweil- Popof * Space 92, Tainos, Los Auténticos Decadentes, Guasones, Catriel y Paco Amoroso, El Mató a un Policía Motorizado, La Vela Puerca, Raros Recuerdos, Turf, Conociendo Rusia, Bandalos Chinos, Javiera Mena, Nafta, Bhavi - Silvestre y La Naranja, Cruzando el Charco - El Plan de la Mariposa - Los Tipitos, Fer Ruiz Díaz, Indios - El Zar - Koino Yokan, Juan Hansen Live - Emmanuel Horvilleur, Swaggerboyz - Vapors of Morphine - Los Espíritus - Hilda canta a Charly, Jóvenes Pordioseros, Massacre, Piti Fernández, Winona Riders - Zoe Gotusso - Memphis La Blusera, La Chancha Muda, Siddhartha - Tributo a Pappo: Miguel Vilanova - Celeste Carballo - Luis Robinson - Bolsa González - Ale Kurz, Mayra Iglesias, Leo Rizzi, Blair, Lara 91k, Florian - Ryan, Claudette King - Rosa Profunda - Dos Parejas - Manu Martínez - Polenta - Iván Singh & Sheryl Youngblood, Sol Ortega - Santi Gelli, Inazulina - Fonso y Las Paritarias - The Rhythm Gamblers - Genitallica - Los Búfalos Sedientos - K.A. * Maia Dros + Claudia Sette & Toyo Bagoso - Daniela Milagros + Hijo de la Tormenta, Lupe, Vinocio, Sul Bassa, Mabel, Gindy Coleoni Band, Yulie y Vane Ruth • Pampa, J Gabriel - Gara Uma, Gesar Valdomir Blues Band + Mari Fole ft. Nico Raffetta - The Ginger Hearts • Siwinshi - Marlene Suhly & The Super Sax, Marti Death, Papi Gimi Romero & Brossoul y Los Mentidores.