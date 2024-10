Coldplay anuncia su despedida: La decisión de Chris Martin que sorprendió a todos

Martin también comentó que, a pesar de que Coldplay podría seguir produciendo música indefinidamente, la banda optó por enfocarse en mejorar constantemente y no caer en la repetición. Aseguró que alcanzar la excelencia es un proceso exigente que requiere tiempo y esfuerzo: "No quiero estar a los 60 años diciendo 'Will, podemos hacerlo mejor'."