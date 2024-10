Pampita se quebró y habló tras la renuncia de Moritán

Y luego, empatizó con su ex: “Yo sé lo tremendo que es estar expuesto y es una presión muy grande.Sé lo que es tenerlos a ustedes de enemigos.. Y bueno, si estás expuesto, parecería que hay que bancársela, pero no siempre es fácil estar bajo tanta presión”. Y al borde de las lágrimas aseguró: "Tengo que cuidar a mi familia y Roberto va a ser siempre mi familia, así que no voy a decir nada en ningún lado, nunca. Ni esta semana, ni más adelante, ni nunca”.