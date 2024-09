Valeria Lynch y Michael Jackson: La inédita anécdota de la cantante

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/UrbanaPlayFM/status/1831706158140096924&partner=&hide_thread=false "El padre de Michael Jackson me quiso representar", cuenta Valeria Lynch en Perros. pic.twitter.com/V7TC67JFRK — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) September 5, 2024



Y posteriormente confesó: "El padre de Michael en un momento me quiso representar. Esto no lo conté nunca". Asimismo, aclaró: "El padre de Michael, no era Michael eh". Acto seguido aseguró que se trataba de un hombre "explotador" y recordó que cuando lo fue a visitar la recibió lleno de anillos "tipo jefe mafioso".