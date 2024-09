El hijo de Pappo se arrepintió de apoyar a Milei: "No tenemos para comer"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TugoNews/status/1831660069592678773&partner=&hide_thread=false El hijo de Pappo, quien hizo campaña por Milei en 2023, hoy le pide ayuda al Presidente porque NO TIENE PARA COMER, esta gente realmente es pelotuda pic.twitter.com/dxuvOF0uru — TUGO News (@TugoNews) September 5, 2024



Posteriormente el músico contó las dificultades económicas que afronta y a su vez englobó a otros colegas. “Soy músico, no tenemos para comer. Esa es la realidad, hay gente que realmente no tiene para comer”, dijo. Y sumó: "Me puse contento cuando usted asumió porque fui un preso político. Casualidad, usted asume y yo quedo libre”.