Plan Primavera, 36 años después: de Raúl Alfonsín a Javier Milei

Tal como se planteó aquí la semana pasada, “Se cree que la experiencia en la materia de negociaciones del gobierno de Macri en conformar acuerdos de gobernabilidad con peronistas, básicamente en la provincia de Buenos Aires, es una lección que habrá aprendido la Libertad Avanza. No alcanza sólo con prometer recursos para fidelizar lealtades. Se requiere de horizonte político. Aún desgastados en su imagen y dispersos en su conformación, el zorro sabe más por viejo que por zorro. Y no sería extraño que, como ya sucedió, agarren la plata y luego esperen el momento exacto para sumarse al reclamo de cambios si el gobierno de Milei no es exitoso. Síntomas de estos nuevos tiempos. Primero esperar que la gente se enoje, y no intentar conducir a la gente al enojo. Suena parecido. No lo es”.