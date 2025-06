El dilema cruzó fronteras: Duro comunicado y amenazas de Chile por nuestras rutas deplorables

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NachoTorresCH/status/1932096346766336412?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1932096346766336412%7Ctwgr%5E0795bd532b0b401ff150d99ea3fc8554156ef3ec%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fambito-nacional%2Fignacio-torres-presento-un-proyecto-cobrar-una-tasa-los-extranjeros-que-circulen-la-ruta-40-n6154837&partner=&hide_thread=false VAMOS A COBRARLES A LOS CAMIONES EXTRANJEROS POR EL USO DE LA RUTA 40



Hace una semana le solicitamos al Gobierno Nacional que incluya el traspaso de la obra de reparación de la Ruta Nacional 40 al convenio de compensación de deuda, para poder reparar con fondos propios una de… pic.twitter.com/0kYxKcoUhD — Nacho Torres (@NachoTorresCH) June 9, 2025

Antes, durante una actividad oficial desarrollada el pasado jueves en la Casa de Gobierno de Chubut, el gobernador había abordado ya la solicitud formal presentada a Nación para tomar el control de las tareas de reparación en la Ruta 40, a cambio de saldar parte de los compromisos financieros que la provincia mantiene con el Estado nacional.

En ese contexto, Ignacio Torres confirmó que se estudiaba la posibilidad de colocar balanzas de control para camiones, con foco especial en los vehículos de carga que ingresan desde Chile.

"Queremos ver el marco legal para poder hacerlo rápido y bien, y que no se judicialice y quede trabado años, como ha pasado en otra oportunidad. Pero los camiones chilenos que ingresan a nuestras ruta tienen que pagar por el mantenimiento de esas rutas", había indicado ante la prensa.

Pero no parece que no le será tan sencillo reparar las rutas al gobernador... Pero no parece que no le será tan sencillo reparar las rutas al gobernador...

Embed - Ignacio Torres on Instagram: "VAMOS A COBRARLES A LOS CAMIONES EXTRANJEROS POR EL USO DE LA RUTA 40 Hace una semana le solicitamos al Gobierno Nacional que incluya el traspaso de la obra de reparación de la Ruta Nacional 40 al convenio de compensación de deuda, para poder reparar con fondos propios una de las vías más transitadas y deterioradas de la provincia. Ahora, vamos a enviar un proyecto de ley para que la Legislatura autorice a Chubut a cobrar una tasa de mantenimiento a los camiones extranjeros que utilizan esa ruta todos los días y son, en gran parte, responsables de su desgaste. La Ruta 40 no puede seguir siendo un riesgo para miles de familias que la transitan todas las semanas. Por eso, decidimos hacernos cargo de una obra que es clave para la seguridad vial, el turismo y la producción; y vamos a establecer un esquema justo, en el que quienes más la utilizan también contribuyan a su mantenimiento. Porque gobernar es actuar con firmeza y cuidar lo que es de todos." View this post on Instagram A post shared by Ignacio Torres (@nachotorresch)

Es que los transportistas chilenos no se quedaron con los brazos cruzados... Por el contrario salieron a rechazar el cobro de un arancel por el uso de la deteriorada Ruta 40.

Lo hicieron desde la Unión de Transportistas de Magallanes (UTRAMAG) con un duro comunicado en las últimas horas para manifestar su rechazo a la propuesta del gobernador de Chubut:

"Estamos levantando la voz para que nuestras autoridades sepan lo que está sucediendo. No vamos a aguantar que nos cobren otro arancel más. Ya pagamos al entrar y al salir de Argentina, y las rutas están en mal estado. El gobernador desconoce la realidad que vivimos quienes las transitamos a diario", manifestó Jaime Cárdenas, el presidente de Utramag, quien además calificó las declaraciones como infundadas y carentes de conocimiento técnico.

Además, planteó, en diálogo con 'ITV', que las rutas en Argentina "no tienen el estándar de las rutas chilenas" y que sin dudas, las condiciones complejas para circular son ampliamente conocidas por los transportistas que recorren estos trayectos con frecuencia.

El dirigente de UTRAMAG también desmintió la acusación de que los camiones chilenos dañan las rutas, al sostener que las unidades cumplen estrictos controles de peso a los que son sometidos:

Nos pesan en varias romanas: al ingresar a Argentina, en Piedrabuena y en Monte Aymond. Todos los camiones chilenos andan dentro de la norma, que es de 45 toneladas. Sin embargo, muchos camiones argentinos que se dirigen a Río Grande o Ushuaia circulan con entre 60 y 70 toneladas, superando su límite permitido de 52 toneladas Nos pesan en varias romanas: al ingresar a Argentina, en Piedrabuena y en Monte Aymond. Todos los camiones chilenos andan dentro de la norma, que es de 45 toneladas. Sin embargo, muchos camiones argentinos que se dirigen a Río Grande o Ushuaia circulan con entre 60 y 70 toneladas, superando su límite permitido de 52 toneladas

Finalmente, le pidió a las autoridades en Argentina no tergiversar la información por respeto a la labor del trabajo de los transportistas chilenos. Si bien el gremio no ha anunciado acciones concretas por ahora, advirtió que no descartan tomar medidas más radicales si la situación no se aclara o agrava.

Embed - Transportistas de Magallanes rechazan dichos del gobernador de Chubut sobre cobros a camioneros

La lucha de Alberto Weretilneck

A diferencia de su par chubutense, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck realizó una fuerte crítica al Gobierno nacional y aseguro que no mantendrá las rutas nacionales con dinero de su provincia.

Recordó que en el año 2024, "el Estado Nacional recaudó más de 2 billones de pesos del impuesto a los combustibles, que por ley deben destinarse a infraestructura vial". En ese sentido, expuso "¿Dónde está esa plata?, ¿En qué provincia invierten?" Porque en Río Negro las rutas 22, 23, 40 y la 151 están "heridas, rotas, olvidadas".

Dijo que no va a "usar sus fondos para cubrir la desidia de un gobierno que se borró", y aclaró que "esto no es ideología. Es una pelea justa por lo que nos corresponde". "Defendemos a los rionegrinos. Defendemos a nuestra gente. Y tenemos derecho a transitar por rutas seguras. Porque cada vez que salimos a la ruta, salimos a trabajar, a producir, a sostener la economía de este país", enfatizó.

"El reclamo es claro, concreto y legítimo. Las rutas son nacionales. Y Buenos Aires tiene la obligación de hacerse cargo. No pedimos ayuda. Exigimos responsabilidad", reiteró Alberto Weretilneck desde las redes sociales.

Otras noticias de Urgente24

"Sorpresivo" cierre de Kimberly-Clark: Festejo de Claudio Poggi, y alerta por los 220 despidos

Turismo, en alerta: En Las Leñas, no hay nieve, en Catedral, no hay pase y en Chapelco, solo dudas

De Volkswagen a los DTs: 4 obras sociales en crisis y el Gobierno amenaza con liquidarlas

CFK: "Estar presa es un certificado de dignidad: el pueblo siempre regresa, con distintos nombres y formas"