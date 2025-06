Rutas deplorables: Gobernadores piden reactivar obra pública pero Nación responde que no es su culpa

"El estado de las rutas es un reclamo generalizado", admitió el ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Río Negro, Alejandro Echarren, y apuntó a las trazas nacionales que están "destruidas, con contratos abiertos y cero mantenimientos".

Cierto es que la provincia solicitó la transferencia de las rutas nacionales 22 y 151, pero la oferta de Nación fue un traspaso con las trazas como están actualmente, con la obra paralizada en la principal arteria productiva del Alto Valle (entre Roca y Cipolletti) y el mal estado del tramo hacia la zona petrolera. Por eso, no fue aceptado, explicó el funcionario mencionado.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck Alberto Weretilneck prepara una demanda judicial por cuatro rutas nacionales.

En cambio, desde el Distrito 20 de Vialidad Nacional, el delegado Enzo Fullone, afirmó que la demanda del gobierno provincial por las rutas nacionales en este momento tiene una motivación política con las elecciones que se avecinan.

Y repitió que el problema "no es de este gobierno en particular, pero ahora además del histórico problema que no controlan las cargas, no hacen mantenimiento, no realizan más contratos y los que estaban abiertos no se sabe qué van a hacer".

Una de las rutas que tenía contrato para la repavimentación y quedó sin avances es la 151, una arteria con un deterioro importante que une Cipolletti y Catriel.

Sin embargo, no hay perspectivas de que se retome el plan de repavimentación integral. E incluso, a modo de ironía, la Asociación Civil de Fútbol Amateur de Catriel lanzó la semana pasada el torneo "Políticos de la Nación Argentina repavimenten la Ruta 151" para reafirmar el reclamo de la comunidad.

Pero cierto es que también Catriel presiona a la provincia para asfaltar el llamado Corredor Vaca Muerta Norte que transita por la Ruta Provincial 57. Actualmente quedan 50 kilómetros de ripio y no hay planes a corto plazo.

El exintendente de Campo Grande, Ariel Rivero, también expuso la semana pasada la crítica situación de la Ruta provincial 69 con un video. "Es indispensable hacerla completa es la ruta por la que sale toda la producción de Vaca Muerta", señaló.

Respuesta de Nación

GUILLERMO FRANCOS.jpg Guillermo Francos acusó a las administraciones anteriores: "Destruyeron la infraestructura", señaló.

En este marco, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió al tema de los caminos que están bajo la concesión del Estado, pero acusó a las administraciones anteriores: "Destruyeron la infraestructura", señaló.

También destacó la gravedad del problema y la dificultad de solucionarlo rápidamente: "El Estado no tiene recursos infinitos", dijo Francos, y subrayó los desafíos financieros que enfrenta el gobierno actual. "¿Usted quiere que le suban 300% los impuestos? La infraestructura no se hace en un día", agregó.

Cuestionó también el legado de la administración anterior, señalando que dejaron al país en una situación problemática con "infraestructura destruida" y un contexto de hiperinflación. "¿Desde cuándo están los caminos así? ¿Desde hace cuántos años?", preguntó retóricamente, refiriéndose a la larga historia de descuido que, según él, el actual gobierno intenta enmendar.

Pero Weretilneck también recordó el colectado en impuestos a los combustibles, que por ley deberían destinarse a infraestructura vial, y cuestionó su actual paradero y uso efectivo. Y expuso a través de las redes:

"La Ruta 22, la 23, la 40 y la 151… heridas, rotas, olvidadas. Hace más de 15 años que estamos esperando. Gobiernos van, gobiernos vienen, y las promesas se archivan. La respuesta es siempre la misma: que no hay plata. Pero en 2024, el Estado Nacional recaudó más de 2 billones de pesos del impuesto a los combustibles, que por ley deben destinarse a infraestructura vial. ¿Dónde está esa plata? ¿En qué provincia invierten? Porque en Río Negro, no", continuó en sus redes sociales.

El gobernador rionegrino aclaró que los caminos nacionales "son competencia de Nación" y añadió: "No se puede intervenir sin recursos, sin maquinaria, sin acuerdos. Lo propusimos. Lo dijimos en todos los tonos. Y lo volvemos a decir: Río Negro no va a usar sus fondos para cubrir la desidia de un gobierno que se borró".

"Esto no es ideología. Es una pelea justa por lo que nos corresponde. Defendemos a los rionegrinos. Defendemos a nuestra gente. Y tenemos derecho a transitar por rutas seguras. Porque cada vez que salimos a la ruta, salimos a trabajar, a producir, a sostener la economía de este país", cerró.

Reclamo santafesino por las rutas nacionales

También desde la provincia de Santa Fe, el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, denunció el estado de las rutas, criticando la precariedad de las reparaciones realizadas hasta ahora.

"Lo que exigimos es tapar pozos, prender las luces y cortar el pasto", explicó Torres, evidenciando la falta de mantenimiento básico que afecta la seguridad vial.

"Parcialmente, han hecho arreglos. En la ruta 33 taparon algunos pozos, pero fue muy precario", señaló en declaraciones radiales.

Remarcó también que "no es correcto desde lo legal", pero justificó que la provincia debería accionar en los arreglos: "Si uno prioriza la vida de los santafesinos, yo lo haría".

Acuerdo en Mendoza, y un paso la descentralización de la gestión vial

En el caso de Mendoza, por ejemplo, se firmó recientemente un acuerdo entre Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza y uno de los gobernadores que mantiene una buena relación con el Presidente Javier Milei, para que su provincia se haga cargo de varios tramos de rutas nacionales, asumiendo responsabilidades clave para mejorar la conectividad y seguridad en estas áreas.

cornejo.webp Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, es uno de los mandatarios provinciales que mantiene una buena relación con Javier Milei.

Ello ocurrió tras el pedido de diputados nacionales al Gobierno para que declare el estado de emergencia de la Ruta Nacional 7, la principal vía de acceso terrestre a Chile.

Cornejo señaló que se harán cargo de "235 kilómetros de rutas nacionales de alto tránsito y vital importancia logística y productiva". En total será un tramo de la Ruta Nacional 7, uno de la Ruta Nacional 143 y tres sectores de la Ruta Nacional 40, que atraviesa la provincia.

Este acuerdo permite la construcción de infraestructuras clave previamente solicitadas por la provincia para mejorar la conectividad y seguridad en diversas rutas. Los trabajos, que ahora se transferirán al ámbito provincial, incluyen cláusulas que imponen a Mendoza la responsabilidad sobre posibles reclamos durante su desarrollo.

A la vez, el convenio es un reflejo de la estrategia del gobierno nacional para transferir la gestión de rutas a nivel provincial, permitiendo que las provincias introduzcan peajes o reclamen costos al Estado nacional bajo ciertas condiciones.

