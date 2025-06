El ausentismo es tendencia 2025: Misiones ratificó el desinterés por el sufragio

Es cierto. Pero, de todos modos, es un ausentismo superior al histórico, y mejorar respecto de otros territorios no es demostración de que el problema no suceda. En 1983, cuando se reestrenó la democracia, la participación electoral fue de 85,6%. O sea que no concurrió a las urnas 14,4% de los electores. La comparación con 2025 provoca la emergencia del 'Sistema'.