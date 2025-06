Escándalo en Tucumán: Audio filtrado y ciudad intervenida

La crisis institucional se precipitó tras la filtración de un audio en el que se escucha a Campos y Giménez discutir sobre un robo millonario y presuntos lazos con el narcotráfico. El gobernador Osvaldo Jaldo manifestó públicamente su rechazo a cualquier tipo de vínculo entre funcionarios y actividades ilícitas, y advirtió que no tolerará que políticos de Tucumán estén relacionados con el tráfico de drogas.

“No vamos a permitir que en Tucumán funcionarios ni políticos estén ligados con la droga. Van a ir presos y el que tenga responsabilidad institucional lo vamos a intervenir. No es merecedor de conducir una ciudad —en este caso es Alberdi, pero ni siquiera una comuna—. Como Gobierno vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, declaró Jaldo el viernes pasado, según publicó El Tucumano.

La investigación judicial que motivó la intervención se originó tras la denuncia presentada por el jefe policial Joaquín Girveau, luego de la difusión del audio entre Campos y Giménez.

El domingo pasado se realizaron allanamientos simultáneos en dos domicilios de Juan Bautista Alberdi: la vivienda particular de Giménez y el ex mercado municipal, que figura como su domicilio legal. En la casa del barrio 111, donde reside un familiar directo de Giménez, los agentes secuestraron teléfonos celulares, documentación y el DVR del sistema de videovigilancia.

Chipi Giménez, de 39 años, es conocido en la ciudad por su rol como contratista de obras públicas. Su empresa, Giménez Group, construyó una sala velatoria municipal destinada a vecinos de bajos recursos, por la que cobró al menos 15 millones de pesos. También estuvo a cargo de la recuperación del mercado municipal, aunque los trabajos se suspendieron por falta de pagos, ya que no recibía los fondos provinciales necesarios para continuar. Posteriormente, habría sido contratado para refaccionar el Centro Cultural de la ciudad.

campos-gimenez.png Roque “Chipi” Giménez junto al ahora desplazado intendente Luis Campos.

Defensa de Campos: "Grabar a alguien sin su consentimiento es ilegal”

El conflicto entre Giménez y el intendente Campos surgió tras el robo sufrido en el obrador del mercado municipal. En el audio viral, Giménez le reclama a Campos: “¿Quién me va a devolver los 16 millones de pesos que me llevaron? ”. Este hecho fue denunciado ante las autoridades.

El intendente Campos reconoció públicamente que su voz es la que aparece en el audio, aunque negó cualquier implicación en actividades relacionadas con el narcotráfico. “De la grabación no recuerdo muchos detalles”, declaró Campos a El Tucumano, quien situó la conversación hace aproximadamente un año y aseguró que el diálogo giraba en torno al robo sufrido por un tercero. Además, cuestionó la legalidad de la grabación, argumentando que “grabar a alguien sin su consentimiento es ilegal”.

Campos manifestó su disposición a colaborar con las autoridades y expresó: “Voy a dejar que la Justicia avance en la investigación. Soy el principal interesado en que esto se resuelva. Esto es un dime y direte. Hay un detenido en la causa de apellido Campos, yo soy de apellido Campos, pero no tengo nada que ver. Quiero limpiar mi apellido y me pongo a disposición de la justicia”.

El exintendente también afirmó que dio garantías al gobernador sobre su desvinculación de los hechos y ratificó su permanencia en el cargo antes de la intervención: “No voy a tomar licencia. Estoy más firme que nunca. Se lo dije al Gobernador: no voy a renunciar. El pueblo de Alberdi está conmigo”. Finalmente debió dejar su cargo por orden del gobernador.

La situación se agravó por la reciente incautación de un pan de cocaína en Alberdi, hecho que, según el gobernador Jaldo, evidencia la presencia de intereses afectados por los operativos policiales. “No es casualidad que un día antes hemos secuestrado un pan de cocaína en Alberdi. Están molestos, están intranquilos. Tenemos operativos permanentes en Alberdi con las unidades especiales de la Policía de Tucumán. Vamos a ir a fondo, no solo en Alberdi, sino en todos los lugares que lo venimos haciendo”, sentenció el mandatario provincial, peronista pero desde que asumió Javier Milei como Presidente, se alió a los libertarios.

Las autoridades provinciales reforzaron los controles en la zona y mantienen la vigilancia sobre el municipio, mientras la investigación judicial avanza con el análisis de los elementos secuestrados en los allanamientos.

Escándalo en Tucumán: Qué decía el audio filtrado

El audio de una conversación telefónica entre el intendente de Alberdi, una ciudad del sur de Tucumán, Luis Campos, con el empresario de la construcción Roque Giménez sacudió en las últimas horas a la provincia norteña.

"Yo quiero que vos te bajes de la intendencia y me dejes ser intendente a mí", le dice el empresario, uno de los protagonistas de la conversación telefónica al otro, quien responde con un "para la que viene, papi".

"Me extraña, Luis. Me extraña de vos que no tenés las bolas para gobernar", continúa el audio que involucra a las partes y a otros funcionarios locales en la presunta venta de drogas en esa localidad.

El empresario, que habría sido quien grabó la conversación, llevó el diálogo hacia la supuesta falta de decisión política del intendente para afrontar el narcomenudeo en esa ciudad y cuestionamientos por defender a algunas personas que estarían dedicadas a esta actividad ilícita, reconstruyó el diario La Gaceta.

En un momento, el empresario dice: "Te pasan por encima" para luego incrementar el reclamo con sentencias aún más fuertes.

"Acá el intendente soy yo, a la Policía la manejo yo, a la droga la manejo yo y todo manejo yo. Las muertes, todo lo manejo yo. Si necesitás un Al Capone pa' gobernar, no necesitas un Lassie. Vos tenés que ser Al Capone, por eso no te respetan, Rey", se escucha en el audio que el denunciante le atribuye al intendente.

Embed - Drogas en Alberdi: Se filtró una conversación entre el intendente y “Chipi” Giménez (Audio Completo)

