Mario Massaccesi se metió en la polémica de Marina Calabró: "Me trataba bastante mal"

También negó que, según los dichos de Calabró, él ningunea a los panelistas y periodistas del espectáculo. "Yo los consumo", remarcó.

"Yo ya aprendí con los años que la opinión del otro es del otro, que no es mentira, es lo que cree que es su verdad. El tema es si vos te prendés o no. Yo jamás me prendería en lo que el otro opina, porque no tengo nada que hacer ahí. Con el único que me enojo es conmigo porque es el único que puedo cambiar", concluyó.

Marina Calabró contra todos y rompió el silencio: "Me molesta"

En los últimos días varias figuras del espectáculo como Yanina Latorre, Nicolás Magaldi y Carmen Barbieri apuntaron de manera conjunta contra Marina Calabró a raíz de sus mediciones en el envío DDM de América TV, donde está reemplazando a Mariana Fabbiani. En este marco, la politóloga rompió el silencio

Que error Marina Calabró conduciendo. Es parte de tanta mala leche a colegas. Vuelven esas energías. Esto es parte del pozo que armó día a día. Pude verla en reemplazo y le queda mejor esconderse en un micrófono de radio — Nicolás Magaldi (@ngmagaldi) May 30, 2025

El primero en cruzar con nombre y apellido a Calabró fue Magaldi, quien a través de su cuenta de X (ex Twitter) la liquidó por su rol en la conducción al cual definió como "un error".

Por su parte Latorre volvió a la carga contra su ex compañera de pase en Radio El Observador, con quien rompió relación de manera definitiva en junio del año pasado y desde entonces no ha dejado pasar ninguna oportunidad para fustigarla. En línea con los dichos del ex conductor de Intratables, la angelita sentenció:

Se la pasó burlándose del rating de todo el mundo y ahora reemplaza a Mariana Fabbiani en 'DDM' y está hundiendo al programa Se la pasó burlándose del rating de todo el mundo y ahora reemplaza a Mariana Fabbiani en 'DDM' y está hundiendo al programa

Por último, Barbieri también se sumó al 'linchamiento', en respuesta al análisis poco feliz que realizó Calabró sobre su nuevo programa en El Nueve.

La INCOMODIDAD de Marina Calabró cuando le preguntaron por las duras críticas de sus colegas

En este marco, los cronistas de Puro show de El Trece salieron en busca del testimonio de la ex columnista de Lanata sin filtro, quien fiel a su estilo optó por ser cauta con sus dichos. Ante la consulta sobre su sensación ante las críticas de sus pares, se limitó a contestar:

No pasa nada, chicos. Obvio que me molesta No pasa nada, chicos. Obvio que me molesta

Finalmente, sobre las razones de sus colegas para "pincharla", Calabró cerró: "¿Por qué no les preguntás a ellos?".

