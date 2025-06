Impensado: La Argentina de Javier Milei importa carne (el récord de 2025 y Brasil, a la cabeza)

carne-argentina.jpg El precio del kg de carne en Santa Fe mañana será de $10 mil, porque la hacienda subió y por la inflación que traerán las medidas económicas de Luis Caputo.

Atraso cambiario

El tipo de cambio oficial, con ajustes menores ante una inflación que llegó a ritmos de dos dígitos mensuales, generó en todo este último tiempo un escenario de atraso cambiario muy importante. Esto significa que, en términos reales, producir en Argentina se vuelve cada vez más caro en dólares, mientras que importar puede resultar más barato, especialmente si se accede al tipo de cambio oficial.

Este desajuste crea una paradoja: a pesar de tener una de las mayores capacidades ganaderas del mundo, resulta más económico para algunos operadores importar carne de Brasil que adquirirla en el mercado local.

El fenómeno se agrava con las restricciones a las exportaciones impuestas en años anteriores, que desalentaron la inversión en el sector y redujeron los márgenes de rentabilidad.

Brasil es el proveedor más importante

carne fuego.jpg Con una de las carnes más reconocidas del planeta, la Argentina debe hoy abastecerse del exterior...

Entre enero y abril de 2025, Brasil se consolidó como el principal proveedor de carne vacuna a Argentina. La cercanía geográfica, una estructura de costos más competitiva y una política exportadora más agresiva por parte del país vecino explican en parte esta dinámica. Mientras tanto, los productores argentinos enfrentan precios internos deprimidos, costos en alza y un horizonte de incertidumbre.

El ingreso de carne brasileña al mercado argentino también plantea tensiones dentro del sector. Los frigoríficos que abastecen al mercado local denuncian competencia desleal, mientras que los consumidores no necesariamente perciben una baja en los precios, ya que la cadena comercial sigue trasladando los costos acumulados.

Según afirman los especialistas, si no se corrigen las distorsiones cambiarias, no se estabiliza la macroeconomía y no se generan políticas de largo plazo para el sector, esta situación podría agravarse.

Otras noticias de Urgente24

Rutas deplorables: Gobernadores piden reactivar obra pública pero Nación responde que no es su culpa

Hidroeléctricas: Un 'acuerdo político' habría destrabado el conflicto con RN y NQN y salen los pliegos

Carlos Rovira le ganó a Karina Milei pero el rechazo a 'la Casta' es Ramón Amarilla

El ausentismo es tendencia 2025: Misiones ratificó el desinterés por el sufragio