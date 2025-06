Mundial de Clubes: Las sorprendentes declaraciones del Cholo Simeone

Luego le consultaron por la eliminación con Real Madrid en la última Champions League y dijo lo siguiente: “Debo ser sincero y esta vez dolió, mucho dolió. Después de 14 años en el club la responsabilidad es mucho más grande y el peso que yo mismo me pongo es mucho más grande que al principio. La alegría después de una victoria pasa a ser un alivio, no ya una alegría. ¿Por qué? Porque después de 14 años lo único que me importa es salir campeón. Todos los otros pasajes ya los he atravesado”.