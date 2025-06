Tucumán, un caso testigo: Transporte público, tecnología fallida, monopolio y opacidad

Jorge Berreta es el protagonista de esta continuidad de sistema fallido. Él estuvo acompañado por sólo 2 empresarios, Franco Atim y Luis García, vicepresidente de Metropolitana S.A. y propietario de la Línea 101, quien salió a defender el sistema Bizland / Red Bus y lo diferenció de la SUBE, que creería que sólo es un sistema de pago.

“Con Bizland, tenemos GPS, Multipagos, App de Red Bus y tenemos hasta mapas de calor”, expresaba en su exposición. Todavía no estaría implementado en su Línea 101.

También estuvieron presentes, los representantes de Bizland, excepto

Facundo Prado, del Grupo Los Lapachos, que adquirió a Bizland;

Leonardo Shammah COO y director de Operaciones de Bizland, comenzó con Siemens IT luego paso a Atos, en 2016 fue a Worldline y en 2023 saltó a Bizland. Al mismo tiempo es director de la UTE Banco Macro – Bizland;

Jesús Moya, empezó en Siemens IT, luego paso a Red Bus Salta y en 2014 a Worldline como gerente de Operaciones NOA. Hace 6 años presentaba lo mismo en la sede de UTA, en presencia de AETAT, los funcionarios de la Provincia y de la municipalidad y la empresa concesionada en ese momento ATOS.

Las mismas caras, el mismo discurso, el mismo sistema defectuoso.

Embed Transporte obsoleto @Tucuman_Digital No deja pagar cuando "supera el saldo máximo" pic.twitter.com/zXnzc2MwCr — Urgente24.com (@U24noticias) June 4, 2025

Una promesa que nunca se concreta

En 2015, 10 años atrás, Berreta aseguraba que las tarjetas funcionaban bien. Hoy los problemas son los mismos: escasez de puntos de recarga, fallas en el sistema, falta de GPS funcional.

Berreta relativizaba las críticas con ironías. Continúa firmando nuevos contratos, como el de junio de 2024, donde la empresa Metropolitana S.A., presidida por él, firmó un nuevo contrato de locación de servicios informáticos que debería renovarse el 12/06/2025.

En su cláusula II, el contrato establece textualmente: "Con el objeto de procurar la mejora constante del servicio al usuario y una eficiente gestión de flota, el Gobierno de la Provincia de Tucumán y Metropolitana se propusieron contratar un servicio que permita la provisión, puesta en marcha y operación de un sistema de gestión de medios de pago para el transporte de pasajeros que garantice una solución de última generación a nivel internacional".

El fragmento citado confirma que el Gobierno de Tucumán no solo conoce la participación de Bizland S.A.U., sino que formalmente avala su operación. Lo que no queda claro es si el Poder Ejecutivo está al tanto del historial de la empresa: sus múltiples cambios de nombre, los antecedentes judiciales en otras provincias, y las denuncias notariales que prueban que el sistema falla y que muchos puntos de venta no existen o que devolvieron los equipos por fallas o falta de pago.

La información de la recaudación se pierde al reiniciar las máquinas cuando se tildan, y solo la empresa accede a esos datos. No hay transparencia.

Los empresarios no pueden auditar ni controlar los ingresos, y los usuarios sufren un sistema que falla a diario.

Bizland no es una solución moderna: es un obstáculo. Un grupo de empresarios le escribieron con detalles de lo que viene sucediendo en el transporte público al gobernador Osvaldo Jaldo porque él es el único que puede tomar la decisión política.

En lugar de brindar respuestas, Berreta envió una carta-documento, con la que intentó acallar las denuncias, empeorando la situación empresarial. También, una solicitada valuada en más de $1 millón buscó exponer públicamente a Sergio Gómez Sansone, otro empresario que en 2024 denunció penalmente a Jorge Berreta y Daniel Orell —autoridades de AETAT— por manejos irregulares con el sistema de boleto electrónico, emisión irregular de cheques, y exclusión de propuestas tecnológicas alternativas.

Él exigió una auditoría independiente, garantías de seguridad y una investigación penal.

En 2023, Bizland fue víctima de un hackeo que comprometió información sensible. Además, la empresa gestiona tecnologías críticas en otras áreas, como la salud, administrando sistemas de recetas digitales en convenio con farmacias y el Estado, donde también han existido fallas y denuncias. Esto amplía la preocupación sobre la seguridad y manejo ético de la información que maneja la empresa.

jaldo y los macri.jpg Osvaldo Jaldo con los Macri.

La opacidad financiera

Fuentes internas señalan que no hay trazabilidad del dinero recaudado por Bizland. Los puntos de venta son confusos: en la app de Red Bus figuran comercios inexistentes o viviendas particulares. Direcciones mal geolocalizadas, software que no permite abrir ubicaciones en Google Maps, y exclusividad de venta en locales como "MC KIO", ligados a la financiera Fimex. El modelo carece de controles reales y de garantías para los usuarios y para los dueños de las líneas.

La próxima semana terminaría el plazo comprometido de instalación de la inversión. No llegaron a invertir el 90% y algunos empresarios propietarios de transportes públicos, habrían resaltado qué hicieron con la comisión que les cobraron de manera incorrecta, y que equivale a $200 millones, aproximadamente.

Habrían reclamo también que no hubo ningún pedido de sanción o devolución por el servicio no prestado por quienes tienen la obligación de hacerlo y por ser quienes debían cuidar los intereses de las empresas a las que dicen representar.

Según las fuentes consultadas, esos $200 millones sería la cifra total que les vienen cobrando de comisión a los empresarios de transportes desde el 15/12/2024, por un supuesto servicio que fue más un problema que una solución.

Por eso Jorge Berreta, en su conferencia de prensa, recalcó que el sistema no costó nada, que “es una inversión privada”.

En realidad lo pagaban los propietarios de unidades a través de comisiones por un servicio que no fue prestado en su totalidad.

La pregunta es: ¿Y dónde está ese dinero?

Hagamos un comparativo: En el caso de SUBE, no tiene costo para el empresario de transporte porque la comisión la reintegran el 100x100 y le pagan los atributos sociales (descuentos en Boletos a Jubilados, veteranos de guerra, docentes, empleadas domésticas, entre otros).

En el caso de Bizland, les cobra 4,5% + 3,25% de Metropolitana = 7,75%. Y la recaudación no llega directo al transportista.

En el caso de Mercado Pago, sólo cobraría el 0,8% y la recaudación va directamente a las empresas de transportes, por lo tanto, se eliminarían los “intermediarios” que hoy existen. La instalación de Mercado Pago es inmediata. Queda claro quién es quién.

En Mendoza le dijeron

chau a Red Bus el 31/12/2020, y

hola, el 1 de enero de 2021 a SUBE.

En Córdoba le dijeron

chau a Red Bus en marzo de este año, y

hola a SUBE.

Para quienes quieran indagar el sistema que fue reemplazado por Red Bus en Mendoza les dejo el sitio web que esta bueno y ágil. Hacer clic aquí.

Jorge Berreta.webp Jorge Berreta.

En este contexto, la insistencia de Jorge Berreta por sostener a Bizland parece más un capricho personal que una política de mejora del transporte.

O se sigue permitiendo que el transporte público sea manejado como un feudo privado o se inicia un camino hacia la transparencia, la participación ciudadana y la gestión pública del sistema de cobro.

No se trata solo de tarjetas o software, sino de qué modelo de ciudad queremos construir. Los ejemplos en otras provincias muestran que es posible implementar sistemas más justos, eficientes y auditables.

Para eso hace falta decisión política y una ruptura clara con las redes de poder que hoy condicionan el funcionamiento del transporte en la provincia.

Mientras tanto, los usuarios siguen pagando el costo —económico y simbólico— de un sistema que no eligieron, pero del cual dependen todos los días. La continuidad de este modelo solo sirve a los intereses de unos pocos.

Ahora sin importar aparentemente el resultado de la implementación incompleta del sistema, Berreta, iría a tomar a los transportes rurales como nuevo objetivo. Veremos.

----------------------

Gabriela Gatica Ruiz Periodista y Analista Política, especialista de investigaciones sobre corrupción.

---------------------

