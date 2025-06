Junio 2025: Se vienen dos feriados seguidos y una semana laboral cortísima

¿Cómo se pagan estos feriados y qué pasa si tenés que trabajar?

Si te tocó quedarte en casa el feriado, te pagan como un día normal, sin vueltas. Pero si trabajás ese día, la cosa cambia: el empleador tiene que pagarte el doble, es decir, el día normal más un recargo del 100%, tal como lo indica la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Para los llamados días no laborables, la cosa depende del empleador: puede decidir si abre o no, pero tu salario no cambia ni se suma ningún extra. Por eso, si tu trabajo es de los que siempre está activo (bancos, salud, servicios), puede que tengas que trabajar igual y cobrar el doble.

image.png Los feriados se pagan como un día normal si no trabajás. Si trabajás, cobrás doble. Los días no laborables dependen del empleador, pero siempre se paga el salario habitual.

El lunes 16 homenajeamos a Martín Miguel de Güemes, el general salteño que fue parte importante de la guerra de independencia y murió en combate en 1821, un héroe popular que lideró a los gauchos para defender el territorio. El viernes 20 es para recordar a Manuel Belgrano, que además de militar fue un visionario en educación, economía y justicia social, creador de la bandera y un símbolo nacional.

Después de este súper junio, el calendario sigue con fechas importantes para descansar y recordar:

9 de julio : Día de la Independencia (feriado inamovible)

15 de agosto : día no laborable con fines turísticos

17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural

21 y 24 de noviembre : fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional (el 20 es feriado pero se traslada al 21)

8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Así que, si estás armando planes para el año, ya tenés varios momentos para hacer una escapada o simplemente bajar un cambio y disfrutar.

