Yuyito González reapareció tras su viaje a Miami y explotó contra el "chimento mentiroso"

Yuyito González alardeó porque le pidieron una nota del The New York Times

Luego de su furioso descargo, Yuyito González les mostró a los televidentes que desde The New York Times la contactaron para preguntarle si quisiera dar una entrevista.

La conductora exhibió en pantalla gigante la conversación con WhatsApp que mantuvo con la periodista que tenía la intención de hacer una nota sobre las mujeres que "están o estuvieron cerca de LLA".





Embed - "Lo huelo" a Yuyito la contactaron de New York Time para una entrevista: su fuerte respuesta



Sin embargo, para su sorpresa, la exnovia del presidente Javier Milei la cortó en seco y no dejó posibilidades para que se haga el encuentro: "No estoy ni estuve cerca de LLA. No estoy involucrada en política".

Asimismo, aprovechó para aclarar que no dará ningún tipo de notas. "Hace dos meses que no hago notas con ningún periodista más allá de que me toquen el timbre en mi casa, por favor no lo hagan más", dijo y agregó: "No doy notas porque sé a donde apuntan. Por eso no doy notas".

