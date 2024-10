Cautela de Lula da Silva contrasta con Jair Bolsonaro en año electoral de Brasil

Paes (PSD), en Río de Janeiro, y

João Campos (PSB), en Recife, reelegidos ayer (06/10).

Para la 2da. vuelta, compiten 5 candidatos apoyados por el PT:

Lúdio Cabral (PT), de Cuiabá;

Evandro Leitão (PT), Fortaleza;

Natália Bonavides (PT), Natal;

María do Rosário, Porto Alegre; y

Guilherme Boulos (Psol), São Paulo.

Bolsonaro, a su vez, eligió 7 aliados:

Arthur Henrique (MDB), Boa Vista; Tião Bocalom (PL), Río Branco; Dr. Furlan (MDB), Macapá; Topázio Neto (PSD), Florianópolis; Arthur Henrique (MDB), Boa Vista; João Henrique Caldas (PL), Maceió; y Bruno Reis (União Brasil), Salvador.

También presentó muchos más candidatos que Lula: 14 candidatos:

Emília Corrêa (PL), Aracaju; Éder Mauro (PL), Belém; Bruno Engler (PL), Belo Horizonte; Abílio Brunini (PL), Cuiabá; Eduardo Pimentel (PSD), Curitiba; André Fernandes (PL), Fortaleza; Fred Rodrigues (PL), Goiânia; Marcelo Queiroga (PL), João Pessoa; Capitán Alberto Neto (PL), Manaos; Paulinho Freire (Unión Brasil), Natal; Janad Valcari (PL), Palmas; Sebastião Melo (MDB), Porto Alegre; Mariana Carvalho (Unión Brasil), Porto Velho; y Ricardo Nunes (MDB), en São Paulo.

Embed #Brasil -En Población gobernada: El partido de Lula da Silva sufre una derrota, solo podrá gobernar a 6.4 millones de Brasileños a nivel municipal.



PL Partido de Bolsonaro 21.9 millones

PSD en 29.2 millones

MDB 20.1 millones pic.twitter.com/lguF5atS9C — DatoWorld (@DatosAme24) October 7, 2024

El PT

La baja participación de Lula en las campañas frustró a sus aliados. Sólo subió al escenario en São Paulo, junto al diputado federal Guilherme Boulos (PSol-SP). Aun así, sólo en 3 eventos. Para las otras campañas, se limitó a grabar vídeos e imágenes para anuncios electorales. Además de la apretada agenda, existen otros factores para la destitución del Presidente.

La primera es la propia estrategia del PT para las elecciones. El partido apostó por alianzas con partidos que integran el actual gobierno. De los 13 candidatos del PT, sólo 4 pasaron a la 2da. vuelta y ninguno fue elegido. Además, para no perjudicar la gobernabilidad, Lula ordenó a los ministros que no participaran en “bolas divididas”, es decir, que no hicieran campañas contra candidatos de la base.

Embed AHORA | Bolsonaro le ganó a Lula en las zonas populares de Sao Paulo, antiguos bastiones del Partido de los Trabajadores. pic.twitter.com/zm1mzvDOay — Nexofin (@Nexofin) October 6, 2024

Revés de Bolsonaro en Río

Bolsonaro, a su vez, se mostró más activo. La mayoría de los mítines en los que participó tuvieron lugar en ciudades rurales. Sin embargo, durante el período de campaña, el ex presidente viajó a Natal, Fortaleza, Goiânia, Vitória y Río de Janeiro. En São Paulo, sin embargo, también mantuvo las distancias.

El exPresidente evitó involucrarse en la campaña de Ricardo Nunes -que avanza a 2da. vuelta- hasta el ascenso del exentrenador Pablo Marçal, quien intentó acercarse a Bolsonaro y asustó a su entorno. Sólo entonces el líder del PL comenzó a grabar materiales para la reelección del actual alcalde. Correspondió a uno de los aliados más cercanos del exPresidente, el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, prestar su capital político para impulsar a Nunes.

En su ciudad natal, Río de Janeiro, Bolsonaro tuvo un desempeño inferior a las expectativas. Eduardo Paes fue reelegido en la 1ra. vuelta, con alrededor del 60% de los votos. El diputado de Bolsonaro, Alexandre Ramagem (PL-RJ), atrajo alrededor del 30% de los votantes, a pesar de los esfuerzos realizados por el exPresidente la semana pasada para intentar llevarlo a la 2da. vuelta. Sin cargos públicos, Bolsonaro se comprometió plenamente a apoyar al PL en los municipios, en su objetivo de llegar a 1.500 alcaldías.

Alerta para 2026

Para el profesor de Ciencias Políticas de la UDF, André Rosa, el resultado plantea una advertencia para Lula hacia 2026, demostrando la fortaleza del PL y, en general, el avance del centroderecha. “Todo indica que fue un resultado terrible en relación a Lula. Es un peligro para el PT en 2026, el centroderecha viene mucho más fuerte”, evaluó en conversación con Correio.

Luciana Santana, profesora de Ciencia Política de la Universidad Federal de Alagoas (UFAL), por su parte, señala que no hubo tanta influencia de Lula y Bolsonaro como se esperaba, considerando el escenario polarizado de las 2 elecciones presidenciales de 2018 y 2022. Sin embargo, ve que el partido del exPresidente tuvo un avance importante en los municipios, al igual que los partidos del centro.

“El PL estaba mejor organizado y tenía un activo excelente y más exitoso. Salió más fuerte y estará fuerte para 2026, probablemente con mucha fuerza para crear un banco más grande”, afirmó. Para ella, la salida del presidente Lula de las campañas contribuyó al resultado, pero subraya que se trata de una posición delicada para el jefe del Ejecutivo.

“Al ocupar el cargo se expone mucho, sobre todo en casos de derrota política. Muestra fragilidad y, siendo jefe de Estado, es difícil entablar un diálogo con quienes entran como oposición”, añadió.

El abogado y politólogo Nauê Bernardo evalúa que, aunque hay una gran influencia del escenario nacional en las elecciones municipales, que viene creciendo en los últimos años, la lógica local aún permanece. “Fue muy preponderante lo que los electores quieren saber sobre las cuestiones locales”, comentó.

