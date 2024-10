Asistencia social, Seguridad y modernización, los ejes del gasto en el Presupuesto

"Señor ministro: no tenga miedo. Discutamos el Presupuesto con la seriedad y la profundidad que merece, sin asados ni shows de prime time de por medio", disparó en redes la massista Cecilia Moreau.

Defensa del déficit 0

En el inicio de la sesion informativa, alrededor de las 14:30, Espert calificó como "histórico" el proyecto en debate, tanto porque fue el propio Presidente quien lo presentó ante el Congreso y porque su artículo 1 propone el "déficit fiscal 0".

"El déficit 0 es el único dispositivo que se ha descubierto para que no haya inflación, lo que es central para la prosperidad de los pueblos", dijo.

Seguidamente, Germán Martínez, presidente de la bancada de UxP, tomó la palabra para recriminar la ausencia del ministro Caputo y le preguntó a Espert el motivo.

"Es grave que el ministro no quiera venir, que lo diga, que diga que no se quiere prestar a un show", dijo y consideró el faltazo "una afrenta contra el Congreso".

Espert no respondió a la pregunta de Martínez y dio inicio a la exposición de los funcionarios del ministerio de Economía.

Guberman

En el inicio de su presentación, el secretario Guberman destacó que "por primera vez" el proyecto versa estrictamente sobre el Presupuesto y no se trata de "una ley ómnibus" que incluye "reformas laborales o tributarias", como ha ocurrido -dijo- históricamente.

"Para nosotros lo relevante es el resultado financiero. Tenemos que pagar con los recursos que posee el Estado nacional, que recauda por la via de impuestos y otras fuentes de recursos genuinos. Hay que pagar todas las cuentas. No solo el gasto primeros, sino también la cuenta de interés", dijo luego de hacer un repaso de ese indicador en lo que va de Gobierno.

"Venimos haciendo una administración racional, inteligente de las cuentas públicas para cumplir con el mandato presidencial, que es el mandato de la sociedad que votó por el Presidente cuando manifestaba su visión de que la Argentina tenía que tener equilibrio fiscal como paso inicial para continuar el proceso de reacomodamiento económico", dijo.

"Arrancamos con la noción del equilibrio financiero, es innegociable para nosotros tener equilibrio fiscal. Las cuentas tienen que estar balanceadas, solo se puede gastar si tenemos los recursos", dijo Guberman al empezar a hablar del proyecto.

"Las principales variables macro con las cuales se construyó el presupuesto: crecimiento del PBI real del 5%; un índice de precios que medido diciembre contra diciembre, 18,3%. Si miramos la inflación promedio del año, va a estar en el 28,2%, y un tipo de cambio nominal que debería estar en diciembre de $1.207 por dólar", dijo.

Guberman defendió "el juego de la regla fiscal" propuesto al asegurar que mejora la "calidad institucional". "El escenario macroeconómico en términos de los que va a pasar con el presupuesto se vuelve neutral. Decimos que si subestimamos la pauta de inflación, no podemos gastar esos recursos adicionales como nos de la gana, sino en las partidas que tienen cláusulas indexatorias. Las otras no pueden aumentar. Nos estamos atando las manos", dijo.

"Nuestro compormiso y la regla fiscal que estamos fijando implica que no puede no haber equilibrio o superávit, independientemente del escenario macro que termine existiendo, más alla de que difiera del que creemos que va a prevalecer", dijo.

"La medida de arranque es que tenemos que generar un superávit primario equivalente a la cuenta de intereses que vamos a tener que pagar", dijo.

Guberman explicó el cambio de metodología en la construcción del Presupuesto. "A diferencia de años anteriores donde se definían los gastos y después en base a la estimación de recursos que se hacia quedaba definido el resultado y el cierre del Presupuesto. Nosotros estamos haciendo al reves, arrancamos por la estimacion de ingresos y en base a esos ingresos descontamos los intereses que hay que pagar, y de ahi construimos los gastos que podemos financiar a partir de esos recursos", dijo.

3 ejes del gasto

A la hora de establecer "prioridades y ejes de gastos", Guberman señaló el gasto social "sin intermediaciones", con foco en programas como la AUH y la Tarjeta Alimentar. "Estamos haciendo un esfuerzo más dedicado en este sector", dijo y menciono el impacto de la pobreza en los menores de edad.

El 2do eje que mencionó fue la "recuperación de las capacidades en Seguridad y Defensa".

El 3er "eje" es el de "modernización y simplificación del Estado". En este punto destacó las políticas de "desregulación" para que "el sector privado sea el motor de la economía y no sea el sector público el que se llev la parte más grande la torta de los recursos".

"El grueso del Presupuesto está concentrado en 10 programas y la totalidad tienen que ver con asistencia social y educación, ahí está el presupuesto de las universidades", dijo.

"Para mostrar que las prioridades que planteamos como eje de gestión, si ven cuáles son las finalidades que tienen incrementos reales por arriba del promedio son, defensa y seguridad, todo lo que tiene que ver con asistencia social y lo que están cayendo son servicios económicos (fundamentalmente, subsidios en energía y transporte), servicios de la deuda pública y el gasto de la administración gubernamental", dijo.

"No estamos diciendo generar un superávit financiero nos va a generar crecimiento. Ahora, lo que a me llama siempre la atención desde que no tenemos superávit fiscal no tenemos un período de crecimiento sostenido en la economía argentina. Intentemos probar un par de años, los 4 años que vamos a estar nosotros en el gobierno, mantener las cuentas ordenadas y tratar de ver si eso nos ayuda a sostener el crecimiento más allá de 1 año o 2", concluyó el secretario de Hacienda.

Quirno

"Hay una situación ligada al déficit, el aumento de la deuda, que es hija directa de los déficit. Los gobiernos no emiten deuda nueva porque se les da la gana, sino por necesidades financieras", dijo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en el inicio de su presentación.

Luego de repasar la situación de la deuda heredada y las decisiones aplicadas sobre esta materia, sostuvo:

"Creemos que esta es una situación que en la cual en estos 8-9 meses que hemos estado, con responsabilidad sobre la políticas fiscal y financiera, nos lleva a una situacion donde hemos podido sortear una cantidad muy grandes de obstáculos. Hemos podimo limpiar la hoja de balance del Banco Central, hemos reconstituido una curva en pesos a tasa fija que es importante para indicar en el mercado cuáles son nuestros vencimientos a futuro, y es todo parte de un proceso de ganar credibilidad poco a pooco para extender la vida promedio de nuestra deuda, y estamos confiados en que este perfil de deuda es uno refinanciable una vez que también en el futuro accedamos a los mercados internacionales de capital".

Noticia en desarrollo.