Esteban Lamothe explicó la importancia de apoyar al "pisoteado" cine argentino

Esteban Lamothe se avergonzó de votar a Alberto Fernández

Si bien el actor en más de una ocasión se mostró en contra del presidente Javier Milei, también hizo autocrítica y mediante una nota para Socios del espectáculo reconoció sentirse avergonzado por votar a Alberto Fernández en 2019.

“Me da mucha vergüenza haber apoyado a Alberto. Me sentí un poco traicionado y la verdad es que me equivoqué, principalmente por la causa que tiene por violencia de género”, había dicho en un móvil para el ciclo que se emite por El Trece.

Sobre los polémicos videos protagonizados por Tamara Pettinado y el exmandatario nacional, dijo: “Tamara par mí es una colega que me cae súper y creo que lo que pasó con ella es otra cosa. Es su vida privada y no la considero culpable, pasa por otro lado”.

“Yo voté al expresidente, no a Tamara. Lo que sí me parecería de necio en estos casos es defender lo indefendible. Alberto le pegó a la mujer. Me decepcionó como político y como ser humano, como persona”, sumó.

