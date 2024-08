Esteban Lamothe estalló por un viejo cruce con Javier Milei: "Cara de ch..."

Y cerró: "Un boludo, un cara de chota que te está diciendo cualquier cosa a todo el mundo, y con ese pelo y esa cara de boludo que tiene".

Qué pasó entre Esteban Lamothe y Javier Milei

A principios de marzo, Javier Milei se burló de Esteban Lamothe con un meme que compartió en su Instagram. Sin embargo, dicha imagen presentaba una foto editada del actor, quien se encargó de responderle al Presidente.

Embed - Javier Milei on Instagram View this post on Instagram A post shared by Javier Milei (@javiermilei)

Desde su cuenta personal, el mandatario publicó una viñeta en la que, de un lado, se observa una foto de Lamothe mostrando en la palma de su mano la leyenda "Basta Milei" con la leyenda "Las manos que piden subsidio". La otra imagen es de una mano con llagas y el texto "Las manos que pagan subsidios".

El posteo recibió, en apenas una hora, 210 mil likes y más de 6500 comentarios.

El actor no demoró en contestarle al Presidente y, en primera instancia, lo hizo por medio de la misma red social donde publicó dos historias. "Esta foto es falsa, ¿quién te maneja las redes?", escribió en la primera.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/estebanlamothe/status/1766116582772633884?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1766116582772633884%7Ctwgr%5E143ef73c942f224c366c2d753d0b8999d81d7c52%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Focio%2Festeban-lamothe-confronto-javier-milei-foto-editada-deje-las-redes-n572744&partner=&hide_thread=false La foto que circula con la leyenda en mi mano que dice “basta Milei” esta armada por alguien. ES FALSA. Acá dejo la original para que vean. Señor presidente @JMilei por favor deje las redes un ratito y se dedíquese a gobernar . Gracias. pic.twitter.com/sPofPLJvLt — esteban lamothe (@estebanlamothe) March 8, 2024

El actor ya había cruzado a Javier Milei

El año pasado, previo a la victoria de Milei, Lamothe se había manifestado en su contra:

No voten a Milei. No lo hagan, nada más, es lo único que le puedo decir al pueblo argentino No voten a Milei. No lo hagan, nada más, es lo único que le puedo decir al pueblo argentino

En diálogo con Radio Mitre, el actor había explicado: "No estoy consumiendo mucho lo de las elecciones y cuando veo imágenes de Milei no me dan ganas de escuchar, tiene un tono un poco violento que no me gusta, entonces me cuesta. Es difícil conectar con alguien tan violento. Lo que propone es un disparate total y es un peligro"

