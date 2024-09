La polémica defensa de Anamá Ferreira al Gobierno

Anamá Ferreira abandonó el programa de Jey Mammón

Después de estar alejado de la pantalla chica tras la denuncia por abuso de Lucas Benvenuto, Jey Mammón volvió a conducir en televisión de la mano de Gustavo Sofovich quien le propuso hacer Las tardes de Jey por Net TV. Sin embargo los primeros días no logró alcanzar una buena audiencia y solo consiguió un pico de solo 0.2.

Por ese motivo luego de tres emisiones decidieron cambiar el horario y pasó a llamarse Las noches de Jey. No obstante, la estrategia parece no estar dando resultados y actualmente se sumó una nueva adversidad que fue la renuncia de Anamá Ferreira, quien se desempeñaba como panelista del programa.

Si bien en un inicio circularon rumores de que la brasilera estaba enojada por su poca participación del ciclo, en diálogo con Primicias Ya explicó la razón por la que decidió renunciar.

"Empezó con invitados re grosos, y no iba a haber tiempo para mí. Entonces por eso yo me bajé, pero no estoy ni enojada ni nada por el estilo y no me sentí maltratada ni nada de eso", manifestó.

