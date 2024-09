Claudia Villafañe recordó cuando Maradona metió a Ricky Martin en un baúl

Por qué Claudia Villafañe no se volvería a casar

Claudia Villafañe y Diego Maradona se casaron en el Luna Park en 1989, sin embargo en el 2000 se oficializó el divorcio y la mujer no volvió a pasar por el altar.

A raíz de ese motivo y de haber formalizado hace algunos años con Jorge Taiana es que durante una entrevista con Ángel de Brito contestó si es de su interés volver a casarse.

“No, ya me casé, me divorcié y no vuelvo a eso. Creo que estoy bien así. Y no convivir también, como que uno se elige en los momentos que se encuentra”, expresó.

Y posteriormente sumó al respecto de su actual pareja: “Nunca convivimos. Y creo que eso te hace volver a elegir a la persona y volver a encontrarte”.

------------------

Más contenido en Urgente24:

La dramática miniserie de Netflix que impacta desde el inicio

Netflix estrenó la miniserie que está siendo furor entre la audiencia

La decepción de Cristian Ritondo, Oscar Zago y Cía. en la visita a Javier Milei

Santiago Cúneo y Jorge Rial vs. Lilia Lemoine: Radiolandia 2024

Netflix estrena oscura docuserie de crímenes (incluido el de una venezolana)