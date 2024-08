Netflix estrena oscura docuserie de crímenes (incluido el de una venezolana)

En el trailer publicado por Netflix, se observa como algunas víctimas sobrevivientes y familiares cuentan sus testimonios devastadores. Asimismo, profundiza en los primeros crímenes descubiertos y en la investigación de los hechos.

“Nosotros sabíamos que íbamos a trabajar de escort, pero no exactamente de la forma en que nos obligaron. Nos quitaron los pasaportes y no podíamos salir, al menos, que fuera con un chofer”, dice una de las entrevistadas en el adelanto.

Embed - Caught in the Web: The Murders Behind Zona Divas | Official Trailer | Netflix