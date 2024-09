Luisana Lopilato y Michael Bublé tomaron una decisión radical con su matrimonio

image.png

Luisana Lopilato sobre la idea de tener más hijos

La famosa contestó preguntas de sus seguidores y una de ellas es si planeaban tener más hijos con Bublé: “No tendría más hijos. Me encantaría, pero me gusta estar presente en sus vidas y en sus actividades. Y acompañar a tres es difícil, no me quiero imaginar cuando Cielito empiece con sus cosas también”, comentó.