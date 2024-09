Pamela David hizo una fuerte confesión y tildó a Milei de "misógino"

Asimismo, tildó al mandatario nacional de "misógino" al recordar un cruce que protagonizó con Sol Pérez y asimilo su conducta con la de las personas que tiene síndrome de Asperger. "No digo que lo sea, quiero ser cuidadosa. Símil, no lo tiene, símil características de las personas con Asperger, que no registran y que dicen lo que piensan", expresó.

La propuesta indecente que recibió Pamela David

Hace algunos días Pamela David aprovechó su rol de conductora de Desayuno Americano por América TV para recordar la propuesta indecente que recibió hace algunos años atrás.

"Estaba en una provincia del norte y me preguntaron cuánto cobraba. Fue muy incómodo, después también entendí que era un poco el papel que una vendía. Pero después lo entendí, en ese momento no me gustó. No fue nada divertido", dijo.

Y continuó: "Para tener, para ser amante no sirvo. Yo soy primera o nada. O sea, lo hice y me salió perfecto. Pero hoy tengo una responsabilidad emocional que sería incapaz".

Asimismo, aclaró que no sentía amor por ninguno de los pretendientes de ese entonces. "En ese momento no estaba enamorada de ninguno. Por eso tenía dos", señaló con seguridad.

