El romance secreto de Pampita con Gonzalo Valenzuela

Claudia Schmito, ex de Benjamín Vicuña: "Pampita tuvo una relación con Gonzalo Valenzuela, no sé por qué nunca lo admitieron"



"Lo que está pagando es un karma porque a Barrantes le fue infiel con Gonzalo Valenzuela", lanzó un periodista chileno. A lo que la panelista Natalie Weber saltó en defensa de Pampita: "No, no le fue infiel, estaban separados pero no había salido el divorcio".