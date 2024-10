Panelista fulmina a Pampita: "No puede ofenderse porque la gente quiera saber"

La enigmática actitud de la modelo ha despertado una ola de especulaciones y comentarios en el ámbito del entretenimiento. Entre las voces más resonantes se encuentra la de Yanina Latorre, conocida por sus agudos análisis y opiniones sin filtro. La panelista no dudó en compartir su perspectiva sobre el comportamiento de la ex pareja en El Observador 107.9, dejando entrever que no todo es lo que parece en esta historia de amor que llegó a su fin.