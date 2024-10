Guerra entre hermanas: Vanina enfurecida con Silvina Escudero

Sin embargo, aclaró: “Me da que no es profesional el tema. No es de trabajo. No se van a pelear por dinero ”. Por su parte, Silvina aseguró: "No sé qué le pasa, no quiero que tome las cosas a mal. Está enojada y no sé qué le pasa”.

Mientras que Vanina Escudero optó por mantener el silencio aunque no negó un distanciamiento con su hermana. “La realidad es que por respeto a la familia no voy a hablar. Creo que estos temas no se hablan en televisión. Jamás hablé de mi familia y no quisiera empezar ahora, porque es lo más preciado”.

Cabe recordar que Álvaro Navia y Vanina, junto con sus dos hijos, regresaron en marzo a la Argentina tras haber estado viviendo en Uruguay durante tres años. En un principio, la decisión de su hermana junto con su familia no le había gustado nada a Silvina, por la distancia que deberían enfrentar.

Además, hace pocos días, la mayor de las hermanas tuvo que someterse a una cirugía, aunque no fue nada grave, tuvieron que operarla de una hernia umbilical que le causaba dolor.

image.png

Silvina Escudero también las pasó difíciles. "Son años de poner mucho el cuerpo. Estamos hace muchísimos años en la búsqueda (de un bebé)", contó. Tiempo atrás, la bailarina perdió un bebé y hasta entonces, estuvo acompañada por su familia y sobre todo por su hermana.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elcantandookay/status/1842015903116034196&partner=&hide_thread=false “Estamos hace muchísimos años en la búsqueda de quedar embarazada”



La historia de #SilvinaEscudero pic.twitter.com/nPvB029zH8 — El Cantando Oficial (@elcantandookay) October 4, 2024

