Silvina Escudero habló tras la pérdida de su embarazo: "En carne viva"

Durante la nota que brindaron para el programa de espectáculos que se emite por la pantalla de América TV, Vanina Escudero reveló por qué volvió al país junto a su pareja Waldo Navia tras vivir tres años en Uruguay.

“Decidimos volver después de vivir tres años en Uruguay. Cuando empezó la pandemia teníamos que instalarnos en Uruguay porque tenía dos programas. La Peluquería de Don Mateo y Polémica en el Bar”, contó. Asimismo, la bailarina aseguró que volverá al país vecino por cuestiones laborales. "Yo seguiré viajando a Uruguay porque sigo haciendo en televisión los dos programas”, dijo.





Embed - Vanina Escudero on Instagram: "Más de 3 años de aventuras, vivencias y experiencias hermosas! Hasta luego Uruguay! Está familia rioplatense se sigue moviendo. No puedo estar más feliz del tiempo vivido, la gente conocida, las amistadas hechas, los proyectos, el trabajo. Sólo puedo agradecer a un país que me abrió los brazos y supe valorar. Con mamá argentina y papá uruguayo siempre estaremos amando estos países. Volvemos a nuestra casa que dejamos a fines de 2020 y a tantísimos amigos, proyectos, sueños por concretar, mi familia amada, mi Buenos Aires querido! Allá vamos!"