Fuertes acusaciones amenazan la tranquilidad de Lizy Tagliani

En la actualidad, la ex conductora de 'Got Talent Argentina', se encuentra felizmente casada con Sebastián Nebot, un joven mendocino de 33 años. Sin embargo, la sombra de su pasado amoroso parece perseguirla, dado que durante una entrevista con "Socios del espectáculo", su ex pareja no dudo en expresar sus opiniones y dejó entrever posibles resentimientos o frustraciones.