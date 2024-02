Influencer revela cómo comprar pasajes al exterior en cuotas

Como modo de ejemplo, "El Chico de las Millas" compartió una búsqueda de pasajes aéreos desde Buenos Aires hasta Cancún. Donde los resultados revelaron que inicialmente se requería un desembolso de 152 dólares, seguido de pagos mensuales de U$D 17,42 durante 35 semanas, o bien, cuotas de U$D 76,22 a lo largo de ocho meses.

Las cuotas son en usd y tienen un pequeño interés embebido.



Al momento de la compra se paga un valor inicial.



La conocimos de la mano de @AraJetAirlines que da la… pic.twitter.com/PAIGk4wnrY — Seba - El chico de las millas (@chicodlasmillas) February 16, 2024

No obstante, con el objetivo de ofrecer mayor tranquilidad a los usuarios, el joven expresó su intención de utilizarlo en un futuro cercano y reveló que tomó conocimiento de esta opción a través de la aerolínea dominicana Arajet, la cual ofrece la opción de utilizarlo directamente desde su plataforma al momento de efectuar el pago.

A pesar de ello, los seguidores inundaron su perfil con una serie de comentarios, destacándose entre ellos los siguientes: "¡Gracias por el dato Seba! Me gustaría saber si alguien de esta comunidad ya la usó hace un tiempo como para dar su experiencia sobre la confiabilidad", "Estaría bueno para investigar en que escenarios sería conveniente pagar la membresía", "Un dato no menor es que los pasajes no se emiten hasta que se termine de pagar la última cuota. Con lo cual, si existe algún problema con un pago que no se procesa a tiempo, se corre el riesgo de perder el pasaje. Sacando eso, no deja de ser una excelente opción de pago".

Asimismo, el post también fue colmado de interrogantes, a los cuales el influencer respondió meticulosamente con el fin de disipar cualquier incertidumbre.

Sin embargo, otro detalle importante a tener en cuenta es que con frecuencia las promociones exhibidas en este portal tienen una validez limitada de dos meses. Por lo que, se aconseja permanecer atentos, para reservar los vuelos cuando haya una excelente oferta.

