Argentina, 6to. país con más muertes por accidentes viales y la motosierra no ayuda

Los videos sobre el tema se han vuelto virales en las redes sociales.

Embed - CHUBUT Los peligrosos baches de la Ruta Nacional 25

¿Inminente cierre de Vialidad Nacional?

La decisión de frenar la obra pública se contrapone con las claras señales de cambio climático. Cada tormenta intensa, como la que inundó Bahía Blanca, deja ciudades bajo el agua y rutas nacionales destrozadas. Pero, el plan de la Casa Rosada va en otra dirección.

Sería inminente el posible cierre de Vialidad Nacional para dejar la repartición en manos de fuerzas federales como la Gendarmería Nacional luego de un proceso de privatización integral de la red caminera.

Vialidad lanzó la segunda etapa de la licitación de la llamada "Red Federal de Concesiones" para sumar a la oferta más de 4.400 kilómetros de rutas actualmente gestionadas por Corredores Viales S.A.

Embed - #ruta40 #argentina #patagonia #baches #precautions

Un informe sobre causas de accidentes fatales elaborado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial indicó que con el 38,6 % el segundo motivo de siniestros en RN son las “maniobras bruscas” debido a las malas condiciones del asfaltado. La falta de mantenimiento emergió como uno de los principales factores de las tragedias automovilísticas. Un informe sobre causas de accidentes fatales elaborado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial indicó que con el 38,6 % el segundo motivo de siniestros en RN son las “maniobras bruscas” debido a las malas condiciones del asfaltado. La falta de mantenimiento emergió como uno de los principales factores de las tragedias automovilísticas.

La administración de Javier Milei paralizó desde su inicio más de 2.300 obras que estaban en ejecución de las cuales 270 correspondían a obras viales.

Entre ellas se cuentan trabajos de mayor envergadura figuraban:

-Autopista Presidente Perón (segundo cordón vial del AMBA)

-Autopista en la RN N°7 Luján – Junín

-Autopista de la RN 158 San Francisco-Río Cuarto, en Córdoba

-obras en la RN 40 del Corredor Mendoza-San Juan.

Embed - RUTA 14, más de 400 pozos en 35kmt #automobile #porlasrutasdelosandes #rutas argentinas #corrientes

Provincias con el mismo panorama

Los vecinos de las ciudades que la ruta atraviesa en la Provincia de Buenos Aires vienen reclamando su conversión urgente en autopista debido al alto tránsito vehicular que hay hasta los puertos cercanos a Bahía Blanca.

Pero, el Gobierno libertario frenó esta iniciativa y ahora se han retomado tímidos trabajos en la zona de San Miguel del Monte. Se está avanzando de a poco en un tramo de 26 kilómetros desde hasta Gorchs.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se mostró preocupado por el estado de las rutas nacionales que atraviesan el norte argentino ya que las obras comprometidas por Nación están paralizadas.

Siempre hablamos de que se salvan vidas en los hospitales y en las rutas también se salvan vidas cuando están en condiciones. Las obras frenadas no son de la Provincia, son de la Nación. No pueden seguir mirando para otro lado. No puede ser que sigamos relegados por el solo hecho de vivir en el norte. Es hora de que el Gobierno nacional empiece a mirar al norte. Siempre hablamos de que se salvan vidas en los hospitales y en las rutas también se salvan vidas cuando están en condiciones. Las obras frenadas no son de la Provincia, son de la Nación. No pueden seguir mirando para otro lado. No puede ser que sigamos relegados por el solo hecho de vivir en el norte. Es hora de que el Gobierno nacional empiece a mirar al norte.

Embed - Autos "bailando" en la Ruta 40: las imágenes del increíble zigzagueo para esquivar baches

Por su parte, el Oeste del país también la pasa mal.

La temeraria travesía por la ruta nacional 7 refleja la crisis vial del país: Es un viaje de un peligro latente. Hoy, en esta vía es casi nulo el mantenimiento y eso ya está encareciendo la logística porque los camiones y colectivos terminan afectados, rotos o descompuestos.

El ahorro que se produce en el Estado lo terminan pagando los privados por la falta de eficiencia.

Ningún país del mundo tiene inversión cero en infraestructura. Algunas rutas se pueden hacer a través de los peajes, pero otras, como en la zona montañosa o desértica, nunca tendría interesados en su explotación.